  • 26.10.2026, 14:57:32
  • /
  • OTS0033

JVP-Grünsteidl: „Österreich-Hass ist einfach peinlich“

Junge Volkspartei kritisiert Posting der roten Studierendenorganisation zum Nationalfeiertag

Wien (OTS) - 

Während Österreich seinen Nationalfeiertag begeht, fällt der rote VSStÖ wieder mal mit stumpfen Postings auf Social Media auf. JVP-Generalsekretär Toni Grünsteidl sieht darin vor allem peinliche Provokation: „Wer zuerst Österreich-Fahnen auf den Boden wirft und dann an dem Tag, an dem ein freies Österreich im Mittelpunkt steht, keinen Grund zum Feiern sieht, hat jegliches Gespür verloren. Österreich-Hass ist nicht revolutionär, sondern einfach peinlich. Wir leben in einem Land mit Frieden, Freiheit, hoher Lebensqualität und breitem Bildungszugang und trotzdem hat die rote Studierendenorganisation nichts als Verachtung dafür übrig. Sozialismus auf Social Media ist leicht. Ich würde gerne sehen, wie lange die Begeisterung hält, wenn plötzlich Freiheit und der eigene Lifestyle nicht mehr selbstverständlich sind.“

Grünsteidl abschließend: „Man muss Österreich nicht für perfekt halten, um stolz darauf zu sein. Ich bin jedenfalls dankbar, in diesem Land leben zu dürfen. Das ist ein Grund zu feiern. In diesem Sinne: Einen schönen Nationalfeiertag, auch an den VSStÖ!“

Rückfragen & Kontakt

Junge Volkspartei
Telefon: +43 1 401 26 0 441
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NVP

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖVP Bundesparteileitung

Rückfragen & Kontakt

Junge Volkspartei
Telefon: +43 1 401 26 0 441
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright