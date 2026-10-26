JVP-Grünsteidl: „Österreich-Hass ist einfach peinlich“

Wien (OTS) -

Während Österreich seinen Nationalfeiertag begeht, fällt der rote VSStÖ wieder mal mit stumpfen Postings auf Social Media auf. JVP-Generalsekretär Toni Grünsteidl sieht darin vor allem peinliche Provokation: „Wer zuerst Österreich-Fahnen auf den Boden wirft und dann an dem Tag, an dem ein freies Österreich im Mittelpunkt steht, keinen Grund zum Feiern sieht, hat jegliches Gespür verloren. Österreich-Hass ist nicht revolutionär, sondern einfach peinlich. Wir leben in einem Land mit Frieden, Freiheit, hoher Lebensqualität und breitem Bildungszugang und trotzdem hat die rote Studierendenorganisation nichts als Verachtung dafür übrig. Sozialismus auf Social Media ist leicht. Ich würde gerne sehen, wie lange die Begeisterung hält, wenn plötzlich Freiheit und der eigene Lifestyle nicht mehr selbstverständlich sind.“

Grünsteidl abschließend: „Man muss Österreich nicht für perfekt halten, um stolz darauf zu sein. Ich bin jedenfalls dankbar, in diesem Land leben zu dürfen. Das ist ein Grund zu feiern. In diesem Sinne: Einen schönen Nationalfeiertag, auch an den VSStÖ!“