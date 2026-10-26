Fonds Soziales Wien veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht: Soziale Sicherheit und Klimaschutz zusammendenken

Wien (OTS) -

Der Fonds Soziales Wien (FSW) veröffentlicht seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht zum Geschäftsjahr 2025. Er zeigt, wie soziale Verantwortung, ökologische Nachhaltigkeit und ein bewusster Umgang mit Ressourcen in der FSW-Unternehmensgruppe zusammenspielen. Der Bericht umfasst den FSW und seine Tochterunternehmen und orientiert sich am europäischen VSME-Standard für freiwillige Berichterstattung zu Nachhaltigkeit.

Soziale Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit verbinden

Mit rund 133.500 Kund:innen leistet der FSW einen wesentlichen Beitrag zur sozialen Versorgung in Wien. Nachhaltigkeit ist dabei auch eine Frage der langfristigen Sicherung sozialer Dienstleistungen, effizienter Ressourcennutzung und guter Arbeitsbedingungen.

„Der FSW leistet innerhalb der Stadt Wien einen wichtigen Beitrag, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Er unterstützt die Kund:innen und Mitarbeitenden bei der zukünftigen Anpassung an den Klimawandel, auch indem der FSW soziale Leistungen und Versorgung so gestaltet, dass sie den Anforderungen von morgen gerecht werden. Gleichzeitig trägt der FSW Verantwortung dafür, Klimaschutz in seinem Handeln zu berücksichtigen, seine Ressourcen sorgsam einzusetzen und so seine Angebote langfristig abzusichern“ , sagt Peter Hacker, Stadtrat für Soziales.

„Nachhaltigkeit ist für den FSW bereits seitjeher gelebte Verantwortung und ein zentraler Auftrag. Wir verbinden soziale Sicherheit mit ökologischem Verantwortungsbewusstsein. Unser Handeln richtet sich dabei stets an den Menschen aus – mit dem Ziel, die Lebensqualität der Wienerinnen und Wiener und unserer 133.500 Kund:innen nachhaltig zu verbessern“ , ergänzt Anita Bauer, Geschäftsführerin des FSW.

Energieverbrauch reduziert, Ziele für die Zukunft gesetzt

Der Energieverbrauch der FSW-Unternehmensgruppe sank von 19.339,1 MWh im Jahr 2023 auf 16.213,7 MWh im Jahr 2025 – ein Rückgang um rund 16 Prozent. Der Anteil erneuerbarer Energie stieg im selben Zeitraum von 23,7 auf 26 Prozent. Die Nachhaltigkeitsstrategie 2025–2027 umfasst acht Handlungsfelder und zehn strategische Ziele, darunter nachhaltige Beschaffung, zukunftsfitte Gebäude, Gleichstellung und Diversität.

„Mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie schaffen wir einen verbindlichen Rahmen, um Themen wie klimafitte Gebäude, Gleichstellung und Diversität oder einen bewussten Umgang mit Ressourcen Schritt für Schritt in unseren Arbeitsabläufen zu stärken. Der Nachhaltigkeitsbericht macht sichtbar, wo wir bereits Ergebnisse erzielen konnten und welche Ziele wir uns für die kommenden Jahre setzen“ , sagt Simone Einfalt-Schneider, Nachhaltigkeitsmanagerin im FSW.

Der Nachhaltigkeitsbericht steht auf der Website des FSW unter https://www.fsw.at/p/nachhaltigkeitsbericht-2025 zur Verfügung.

Über den Fonds Soziales Wien

Der Fonds Soziales Wien sorgt dafür, dass Menschen in Wien die Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Das Angebot umfasst Leistungen der Pflege und Betreuung, für Menschen mit Behinderung, der Obdach- und Wohnungslosenhilfe, Schuldenberatung sowie Grundversorgung für geflüchtete Menschen. 133.500 Kund:innen pro Jahr unterstützt der FSW gemeinsam mit seinen rund 170 Partnerorganisationen rasch und individuell. Der FSW ist außerdem für den Betrieb der Gesundheitsberatung 1450 in Wien verantwortlich.