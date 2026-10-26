Mandarfen/Pitztal (OTS) -

Am Sonntag kamen mehr als fünfzig Gäste zu einem Verlags-Event in die Alpine Box nach Mandarfen im hinteren Pitztal. Es war keine Lesung, sondern die Präsentation von Orakelkarten – und viele Gäste hatten vorher keine Idee, was sie erwarten würde.

Karten zur Inspiration

„Auf meiner persönlichen Gipfeltour durch das Leben war es immer wieder die Natur, die mir Antworten geschenkt hat.“ Melanie Siegele leitet Seminare für Menschen, die gerade an beruflichen Weichenstellungen arbeiten und sah von Anfang an die Analogie zur Tourenplanung. „Der direkte Weg ist nicht immer der weiseste. Jede Steigung, jeder Umweg, jedes Innehalten bergen ihre eigenen Erkenntnisse.“

Sieben Tiroler Gipfel

Inspiriert von den Berg- und Wanderführern in ihrer eigenen Familie entwickelte sie 40 Karten mit Bergmotiven aus Deutschland, Schweiz, Italien, Slowenien und Österreich, denen jeweils eine schützende und stärkende Eigenschaft zugesprochen wird. „Die Wildspitze ist die Karte Nummer 1. Wer diese Karte zieht, begegnet dem inneren Einklang und der Harmonie mit gesunden Grenzen.“ Die Tiroler finden außerdem Zuckerhütl, Weißkugel, Watzespitze, Großglockner, Großvenediger und Similaun.

Berge in der Box

Im gemütlichen Bergsportlertreff Alpine Box setzte sich Snowboard-Weltmeisterin Heidi Neururer schnell entschlossen an die Theke und verkaufte die Orakelkarten. Bergbahnen-Chefin Beate Rubatscher-Larcher, TVB-Funktionär Otmar Walser sowie Berg- und Wanderführer aus dem Pitztal tauschten zu vielen Berggipfeln aus dem Orakelkarten-Set Geschichten aus. Unternehmerin Jasmin Walser bietet die Karten im Foyer ihrer Hotels Das Vier und Alpine B&B an: „Ein wunderschönes Geschenk, das viele Gäste mitnehmen, weil sie sich von den Bergen angesprochen fühlen. Erst nachher sehen sie, wie inspirierend diese Karten sind.“

DIE SEELE DER BERGE, Verlag EMF, UVP Ꞓ 26,80