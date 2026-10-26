  • 26.10.2026, 11:19:02
  • /
  • OTS0025

Künstliche Intelligenz nimmt Expertenberufen den Qualitätsnachweis

Begutachtet in der Fachzeitschrift „Games" erschienen – Beschäftigung bei 22- bis 25-Jährigen in KI-nahen Berufen um 16 Prozent gesunken

Wien (OTS) - 

Wenn die KI den Großteil der Arbeit erbringt, sieht jedes Ergebnis gleich gut aus; Qualität ist am Produkt nicht mehr ablesbar. Das zeigt ein Modell des Wiener Forschers Andreas Bauer, begutachtet erschienen in der spieltheoretischen Fachzeitschrift „Games". Bezahlt wird künftig die Fähigkeit, im Fehlerfall zu übernehmen.

Bei den 22- bis 25-Jährigen in KI-nahen Berufen ist die Beschäftigung um 16 Prozent gesunken (Brynjolfsson u. a., Stanford 2025).

Können lässt sich dann nur noch über Haftung belegen, und das wirkt in Österreich begrenzt: Nach § 1336 Abs. 2 ABGB kann ein Gericht die Vertragsstrafe mäßigen; seit Januar 2026 schließen Berufshaftpflichtversicherer KI-Schäden aus.

„Wenn alle dieselbe KI benutzen, ändert sich kein Gesetz und keine Vorschrift. Es ändert sich nur, ob den Fehler noch jemand findet", sagt Bauer.

Weitere Infos

Simulation für acht Beispielberufe

Rückfragen & Kontakt

Bauer Advanced Network Solutions KG
Mag. Andreas Bauer
Telefon: +43 1 4420421
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Bauer Advanced Network Solutions KG

Rückfragen & Kontakt

Bauer Advanced Network Solutions KG
Mag. Andreas Bauer
Telefon: +43 1 4420421
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright