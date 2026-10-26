Neuschnee am Hintertuxer Gletscher: Die Skisaison ist bereits in vollem Gange!

Hintertux im Zillertal (OTS) -

Der Hintertuxer Gletscher präsentiert sich zwar das ganze Jahr weiß, aber mit dem Neuschnee ist das hochalpine Skigebiet jetzt besonders winterlich. Während im Tal der Herbst noch präsent ist, ist der Winter auf bis zu 3.250 Metern schon Realität.

Die Ski- und Snowboardsaison läuft am Gletscher bereits seit Anfang Oktober. Der frische Schnee macht Lust auf die ersten Schwünge der Saison und eröffnet beste Aussichten für alle, die nicht mit dem Skispaß bis zum Dezember warten möchten.

Vom Frühstück direkt auf die Piste: Das 4-Sterne-Superior Hotel Neuhintertux liegt unmittelbar an der Talstation des Hintertuxer Gletschers. Ski anschnallen und losfahren lautet hier die Devise, ohne lange Transfers oder Skibusfahrten. Nach dem Skitag wartet der 1.000 Quadratmeter große Wellness- und Freizeitbereich mit Panorama-Hallenbad, Sky Pool, Saunen und Dampfbad. Kulinarisch verwöhnt das Haus mit einer 3/4-Verwöhnpension, reichhaltigem Frühstück, Nachmittagsjause und einem 5-gängigen Wahlmenü am Abend.

Vier Nächte bleiben, nur drei bezahlen: Mit dem SKI Shorty lässt sich der frühe Winterstart besonders attraktiv nutzen: Bis 18. Dezember 2026 gibt es im Hotel Neuhintertux das Angebot: vier Übernachtungen zum Preis von drei, ab 696,63 Euro pro Person. Inkludiert sind die 3/4-Verwöhnpension, ein 3-Tages-Skipass für den Hintertuxer Gletscher sowie die Gletscher & Spa Verwöhnperlen. Die Anreise ist sonntags oder montags möglich.