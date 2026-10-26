ÖH-UWK-Veichtlbauer: „Danke an alle, die für Österreich im Einsatz stehen“

Krems (OTS) -

„Der Nationalfeiertag ist ein guter Anlass, jenen Menschen Danke zu sagen, auf die wir uns jeden Tag verlassen können. Bei Rettung, Feuerwehr, Polizei, Bundesheer, Berg- und Wasserrettung stehen Menschen bereit, wenn andere Hilfe brauchen. Sie machen Österreich zu dem sicheren und lebenswerten Land, das wir schätzen und lieben. Dafür verdienen sie unseren Respekt und unsere Anerkennung“ , erklärt ÖH-UWK-Vorsitzender Maximilian Veichtlbauer anlässlich des Nationalfeiertages.

Besonders hebt Veichtlbauer das Engagement von Studierenden hervor, die neben ihrer Ausbildung Dienst für die Gemeinschaft leisten: „Da sind Studenten, die nach ihrem Zivildienst beim Roten Kreuz oder anderen Rettungsorganisationen bleiben. Da sind Studierende, die bei der Freiwilligen Feuerwehr ausrücken, sich in der Berg- und Wasserrettung engagieren, als Milizsoldaten bereitstehen oder neben ihrem Polizeiberuf studieren. Wer zwischen Prüfungen, Lehrveranstaltungen, Arbeit und Familie auch noch für andere da ist, leistet enorm viel. Auf diese Menschen dürfen und müssen wir stolz sein.“

Ob bei Unfällen, Bränden, Naturkatastrophen oder medizinischen Notfällen: Die Einsatzkräfte übernehmen Verantwortung – auch nachts, an Wochenenden und Feiertagen. „Wenn der Notruf kommt, zählt schnelle Hilfe. Unsere Einsatzkräfte fragen nicht nach Herkunft oder Parteibuch. Sie helfen dort, wo Menschen sie brauchen. Dieser Zusammenhalt zeichnet Österreich aus. Gerade als Studierendenvertretung müssen wir den Einsatz jener anerkennen, die neben ihrem Studium für uns alle bereitstehen, und uns dafür einsetzen, dass sie ihren Dienst und ihre Ausbildung gut miteinander vereinbaren können“ , betont Veichtlbauer.