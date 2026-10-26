- 26.10.2026, 11:13:02
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Kulturwissenschaft und Tourismus
Erkenntnisse im Kontext des Weltprojektes der Berge (1998 bis 2026)
Das Weltprojekt der Berge zeigt exemplarisch, was der österreichische Tourismus seit Jahrzehnten verabsäumt hat. Kurz zusammengefasst: Investitionen im Sinne von Partikularinteressen anstatt Investionen in Innovationen. In Stichworten wird das Weltprojekt im Rahmen des INST Hyper Books präsentiert, dessen Entfaltung der Investionen bedarf. Zusätzlich stehen auch Buchdokumentationen, Medieninformationen, Medienberichte, Videos, Installationen etc. sowie ein kostenloser Download des Hyper Books zur Verfügung. Angeboten werden kostenlose ZOOM Meetings. Anfragen unter [email protected]
Rückfragen & Kontakt
Wiss.Dir.Dr. Herbert Arlt
Telefon: +436765364912
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