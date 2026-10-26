  • 26.10.2026, 11:13:02
  • /
  • OTS0022

Kulturwissenschaft und Tourismus

Erkenntnisse im Kontext des Weltprojektes der Berge (1998 bis 2026)

Wien (OTS) - 

Das Weltprojekt der Berge zeigt exemplarisch, was der österreichische Tourismus seit Jahrzehnten verabsäumt hat. Kurz zusammengefasst: Investitionen im Sinne von Partikularinteressen anstatt Investionen in Innovationen. In Stichworten wird das Weltprojekt im Rahmen des INST Hyper Books präsentiert, dessen Entfaltung der Investionen bedarf. Zusätzlich stehen auch Buchdokumentationen, Medieninformationen, Medienberichte, Videos, Installationen etc. sowie ein kostenloser Download des Hyper Books zur Verfügung. Angeboten werden kostenlose ZOOM Meetings. Anfragen unter [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Wiss.Dir.Dr. Herbert Arlt
Telefon: +436765364912
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.arltherbert.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ARH

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Herbert Arlt

Rückfragen & Kontakt

Wiss.Dir.Dr. Herbert Arlt
Telefon: +436765364912
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.arltherbert.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright