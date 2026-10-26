Tillotts stärkt pharmazeutische Produktionsbasis mit geplanter Übernahme in Gronau

Rheinfelden (OTS) -

Mit der geplanten Übernahme der Haupt Pharma Wülfing GmbH mit ihren rund 280 Mitarbeitenden stärkt Tillotts Pharma die eigene Produktionskompetenz, schafft zusätzliche Flexibilität für zukünftiges Wachstum und unterstützt die langfristige Versorgungssicherheit.

Die Tillotts Pharma AG (Tillotts) hat am 23. Oktober 2026 einen Vertrag über den Erwerb der Haupt Pharma Wülfing GmbH (HPW) mit Sitz in Gronau, Deutschland, unterzeichnet. Mit der Übernahme baut Tillotts seine pharmazeutischen Produktionskapazitäten aus und stärkt die eigene Wertschöpfung. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der für eine derartige Transaktion üblichen Bedingungen, einschliesslich der Erteilung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Der Standort Gronau ist seit vielen Jahren ein wichtiger Hersteller von Asacol®, einem zentralen Produkt im Tillotts-Portfolio. Die Übernahme ermöglicht es Tillotts, Produktionskapazitäten, Planung und Qualität künftig direkt zu steuern und die Produktion flexibel auf die Anforderungen des Marktes auszurichten.

"Verlässlichkeit ist für uns entscheidend. Patientinnen und Patienten, die Kunden des Standorts sowie unsere Partner vertrauen darauf, dass wir sie sicher mit qualitativ hochwertigen Produkten versorgen. Mit dem Standort Gronau stärken wir die Voraussetzungen, diesem Vertrauen auch langfristig gerecht zu werden", sagt Thomas A. Tóth von Kiskér, CEO der Tillotts Gruppe.

Tillotts plant, über die nächsten Jahre rund 23 Millionen Euro in den Standort Gronau zu investieren. Damit sollen der Standort modernisiert, die Qualität und Effizienz weiter gesteigert und die Voraussetzungen für künftiges Wachstum geschaffen werden.

Die Übernahme ist Teil der langfristigen Ausrichtung von Tillotts als wachsendes Spezialpharmaunternehmen mit leistungsstarken Produktionsstandorten. Sie soll die langfristige Versorgung des bestehenden Portfolios unterstützen, das heute in rund 65 Ländern vertrieben wird.

Ein etablierter Standort mit wertvollem Know-how

Gronau verfügt über mehr als 100 Jahre pharmazeutische Erfahrung. Das Kompetenzspektrum reicht von der Entwicklung, Herstellung und Verpackung fester Darreichungsformen über analytische und galenische Dienstleistungen bis zur Verpackung und Distribution klinischer Prüfmaterialien.

Mit dem Abschluss der Übernahme werden rund 280 Mitarbeitende Teil der Tillotts Gruppe, die heute in Europa bereits 370 Mitarbeitende beschäftigt. Das spezialisierte Wissen und die langjährige Erfahrung der Mitarbeitenden am Standort Gronau sind wichtige Voraussetzungen, um die Kompetenz des Standorts zu erhalten und gezielt weiterzuentwickeln.

"Die Stärke des Standorts Gronau liegt in seinen Menschen und ihrem Know-how. Wir freuen uns darauf, die Mitarbeitenden bei Tillotts willkommen zu heissen und gemeinsam auf dieser Erfahrung aufzubauen", sagt Thomas A. Tóth von Kiskér, CEO bei Tillotts Pharma.

Über Tillotts

Tillotts Pharma AG, Teil der japanischen Zeria-Gruppe, ist ein schnell wachsendes, spezialisiertes Pharmaunternehmen mit 370 Mitarbeitenden in der Schweiz und im Ausland. Tillotts widmet sich der Entwicklung, Akquisition und Vermarktung innovativer pharmazeutischer Produkte für den Verdauungstrakt. Tillotts vermarktet erfolgreich eigene Produkte zur Behandlung von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED) und Clostridioides-difficile-Infektionen (CDI) sowie einlizenzierte Produkte in rund 65 Ländern. Dies erfolgt über die Tochtergesellschaften in Europa sowie über ein weltweites Netzwerk von Partnern.

Alle in dieser Medienmitteilung verwendeten oder erwähnten Marken sind gesetzlich geschützt.

Copyright © Tillotts Pharma AG. Alle Rechte vorbehalten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.tillotts.com.

Über Zeria

Zeria Pharmaceutical Co., Ltd., gegründet 1955 und mit Sitz in Tokio, Japan, konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung sowie die Herstellung und den Vertrieb von verschreibungspflichtigen Medikamenten und OTC-Produkten. Das Unternehmen ist am Prime Market der Tokyo Stock Exchange kotiert (Börsensymbol: 4559). Zeria nimmt in Japan eine führende Position im Bereich der Gastroenterologie ein und ist international über verschiedene Tochtergesellschaften tätig. Weitere Informationen über Zeria finden Sie unter www.zeria.co.jp.