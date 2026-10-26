  • 26.10.2026, 10:00:03
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Halloween am Schlingermarkt: Das Marktamt lädt zur großen Gruselparty

Gruselspaß, Kinderprogramm und Mutprobe im Gruselkeller am 30. Oktober 2026 in Floridsdorf

Wien (OTS) - 

Wenn sich der Schlingermarkt in eine Gruselzone verwandelt, ist Halloween nicht mehr weit: Am Freitag, dem 30. Oktober 2026, lädt das Marktamt von 14 bis 19 Uhr zum großen Halloweenfest auf den Floridsdorfer Markt. Auf die Besucher*innen wartet ein abwechslungsreiches Programm mit kreativen Mitmachstationen, Spiel und Spaß sowie einer besonderen Mutprobe für alle, die sich gerne gruseln.

Am Schlingermarkt kommen kleine und große Halloweenfans auf ihre Kosten. Beim Bemalen von Hokkaido-Kürbissen und beim Kinderschminken der Floridsdorfer Kinderfreunde ist Kreativität gefragt. Auch beim Dosenwerfen können die Besucher*innen ihr Geschick unter Beweis stellen. Für zusätzliche Unterhaltung sorgt ein Ringelspiel am zentralen Platz vor dem Brunnen.

Mutprobe im Gruselmarktkeller

Für besonders Mutige wartet eine spezielle Attraktion: Der Gruselmarktkeller des Marktamts öffnet seine Türen und sorgt mit schauriger Atmosphäre für echtes Halloweenfeeling. Wer sich hineinwagt, kann seinen Mut unter Beweis stellen. Für den Zutritt gelten die vor Ort bekannt gegebenen Alters- und Begleitregelungen.

Auch das Marktamt-Gewinnrad ist wieder mit dabei. Zu gewinnen gibt es unter anderem Marktsackerln, Süßigkeiten, Kürbisse und weitere Überraschungen.

„Halloween hat am Schlingermarkt längst Tradition. Kürbisse bemalen, Kinderschminken und ein Gruselkeller voller Gänsehaut machen den Markt am 30. Oktober zum Treffpunkt für die ganze Familie. Ich freue mich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und wünsche allen viel Vergnügen“, so Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling.

„Unser Halloweenfest am Schlingermarkt verbindet Unterhaltung, Kreativität und ein bisschen Gänsehaut. Es freut uns, dass wir damit jedes Jahr viele Familien ansprechen und den Markt zu einem Treffpunkt für Groß und Klein machen. Auch heuer haben wir wieder ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet“, so Christian Seiringer, stellvertretender Leiter Marktamt.

Rückfragen & Kontakt

Aleksander Kościuczyk, MSc
Mediensprecher des Marktamtes
Telefon: 01 4000 59268
E-Mail: [email protected]
www.marktamt.wien.at

Stephan Maier
Mediensprecher der Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling
[email protected]

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