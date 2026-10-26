SPÖ-Holzleitner/Kucher zum Nationalfeiertag: „Neutralität und Solidarität sind die Fundamente unserer starken und gerechten Gesellschaft“

Wien (OTS) -

Anlässlich des heutigen Nationalfeiertags betonen die geschäftsführenden SPÖ-Bundesparteivorsitzenden Eva-Maria Holzleitner und Philip Kucher die große Bedeutung der österreichischen Neutralität, des sozialen Zusammenhalts und der Gleichberechtigung. „Der Nationalfeiertag erinnert uns daran, was Österreich stark macht: unsere Neutralität, unsere Demokratie und der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Die immerwährende Neutralität ist ein Grundpfeiler unserer Republik und ein wichtiger Beitrag zu Frieden und Sicherheit. Gerade in einer Zeit, die von internationalen Konflikten, Krisen und zunehmenden Spannungen geprägt ist, müssen wir diese Werte gemeinsam verteidigen und für Solidarität und Zusammenhalt als Fundamente unserer wehrhaften Demokratie und gerechten Gesellschaft einstehen. Dafür braucht es eine starke Sozialdemokratie“, so Holzleitner und Kucher am Montag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Österreich ist ein Land, auf das wir zu Recht stolz sind. Ein Land mit einer starken Demokratie, einem leistungsfähigen Sozialstaat und gelebter Solidarität. All das ist nicht vom Himmel gefallen, sondern wurde über Generationen hart erkämpft. Die Sozialdemokratie hat dabei entscheidende Errungenschaften durchgesetzt – von fairen Arbeitsbedingungen über eine gute öffentliche Gesundheitsversorgung bis hin zu sicheren Pensionen. Heute gilt es, diese Errungenschaften zu schützen, unsere Demokratie zu stärken und die soziale Sicherheit weiter auszubauen. Dazu gehört auch, dass wir unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat gegen Bedrohungen von innen und außen verteidigen. Eine gut ausgestattete Polizei und ein starkes, handlungsfähiges Bundesheer leisten dafür einen unverzichtbaren Beitrag. Sie sorgen für Sicherheit, schützen unsere Freiheit und stärken die Widerstandsfähigkeit unserer Republik. Denn ein starkes Österreich ist ein Land, in dem Leistung zählt, die Menschen in Sicherheit leben können und sich alle auf einen starken Sozialstaat verlassen können“, so Kucher.

Für Holzleitner ist der Nationalfeiertag auch ein Auftrag, Österreich gerechter zu machen. „Unsere Republik lebt vom Versprechen, dass alle Menschen die gleichen Chancen auf ein gutes und selbstbestimmtes Leben haben. Doch von echter Gleichstellung sind wir noch immer ein großes Stück entfernt. Frauen verdienen nach wie vor weniger als Männer, übernehmen den Großteil der unbezahlten Care-Arbeit und sind häufiger von Altersarmut betroffen. Das können und wollen wir nicht akzeptieren. Die Sozialdemokratie hat immer gezeigt, dass wir Dinge verändern und die Lebensbedingungen verbessern können. Und das werden wir auch in Zukunft tun! Gleicher Lohn für gleiche Arbeit durch echte Lohntransparenz, eine gerechte Aufteilung der unbezahlten Sorgearbeit und konsequente Maßnahmen für ein Leben frei von Gewalt sind zentrale Voraussetzungen für eine gleichberechtigte Gesellschaft. Dafür kämpft die Sozialdemokratie mit ganzer Kraft“, betont Holzleitner.

Die geschäftsführenden SPÖ-Bundesparteivorsitzenden bekräftigen den vollen Einsatz der SPÖ für ein sicheres und gleichberechtigtes Österreich: „Der Nationalfeiertag erinnert uns an das, was Generationen vor uns aufgebaut und erkämpft haben. Dieses Erbe ist für uns Verpflichtung und Ansporn, Österreich weiter voranzubringen, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und dafür zu sorgen, dass alle Menschen eine gute Zukunft haben. Dafür setzt sich die Sozialdemokratie mit voller Überzeugung und vereinten Kräften ein – heute und an jedem anderen Tag“, so Holzleitner und Kucher. (Schluss) ls/mb