Österreichische und serbische Unternehmen vertiefen Partnerschaften im Vorfeld der EXPO 2027 Belgrad

Wien (OTS) -

Beim „Visit Serbia B2B Networking“ in Wien kamen am 22. Oktober österreichische und serbische Unternehmen sowie Vertreter der Tourismusbranche zusammen, um Kooperationen in Handel, Investitionen und Tourismus voranzutreiben. Im Fokus standen der Aufbau von Geschäftsbeziehungen und touristische Angebote im Vorfeld der EXPO 2027 Belgrad, der ersten Fachweltausstellung auf dem Westbalkan.

Österreichs Auftritt mit dem Pavillon „Join the Flow” stellt die Donau in den Mittelpunkt – als Symbol für die Verbindung beider Länder und für Chancen in Wirtschaft, Innovation und Kulturaustausch.

„Unser Ziel in Wien war es, Unternehmen dabei zu helfen, gemeinsame Interessen in konkrete Kooperationen zu verwandeln – von neuen Partnerschaften bis zu Reiseprogrammen, die Besucher nach Belgrad und darüber hinaus führen”, so Igor Kovačević, COO und Direktor der Abteilung für internationale Teilnehmer der EXPO 2027.

Laut der österreichischen Botschaft in Belgrad belaufen sich die österreichischen Investitionen in Serbien auf rund 3,5 Milliarden Euro; damit ist Österreich drittgrößter ausländischer Investor. Rund 870 österreichische Unternehmen beschäftigen etwa 26.000 Menschen.

„Die Donau verbindet unsere Länder seit Jahrhunderten, und heute wird diese Verbindung durch Wirtschaft, Innovation, Kultur und die Menschen weitergeführt”, sagte Alf Netek, stellvertretender österreichischer Sektionskommissar für die EXPO 2027 Belgrad.

Auch der Tourismus bietet Potenzial: Von Januar bis August 2026 verzeichnete Serbien 33.025 Ankünfte von Gästen aus Österreich (+2,2 %); die Übernachtungen stiegen um 2,9 % auf 77.922. Im Zuge dessen wurde die Entwicklung gemeinsamer Reiserouten erörtert, die die EXPO mit weiteren Reisezielen in Serbien verbinden sollen.

Über die EXPO 2027 Belgrad

Die EXPO 2027 Belgrad ist eine Fachweltausstellung unter dem Motto „Play for Humanity: Sport and Music for All”, die vom 15. Mai bis zum 15. August 2027 stattfindet. Mehr als 140 internationale Teilnehmer haben zugesagt; erwartet werden mehrere Millionen Besucher.

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