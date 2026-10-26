  • 26.10.2026, 08:56:32
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ÖVP-Lopatka: „Friedlicher Machtwechsel in Serbien“

Wien (OTS) - 

„Gewonnen hat gestern Abend vor allem Serbien selbst. 2023 musste ich als Leiter der OSZE-Wahlbeobachtung in Serbien Unregelmäßigkeiten ansprechen, heute steht der friedliche Machtwechsel im Blickpunkt. Die höchste Wahlbeteiligung seit über 30 Jahren zeigt, dass die Menschen über ihre Zukunft selbst entscheiden wollen. Dass das Ergebnis noch am Wahlabend anerkannt wurde, ist ein wichtiges Signal für die ganze Region“, sagt Reinhold Lopatka, außenpolitischer Sprecher der ÖVP.

„Die Tür nach Europa steht offen, durchgehen muss Serbien selbst. Wir müssen ehrlich sein: Der Weg dorthin bleibt leistungsbasiert. Rechtsstaat, Medienfreiheit und Korruptionsbekämpfung sind die Hausaufgaben. Eine künftige Regierung wird sich daran messen lassen müssen. Österreich und die vielen Serbinnen und Serben, die bei uns zuhause sind, werden dabei verlässliche Partner sein. Österreich hat immer alle Westbalkanstaaten auf ihrem Weg in die EU unterstützt“, so Lopatka abschließend.

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