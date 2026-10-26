(Video-)Podcast „Das Gespräch Schnabl &“: Vranitzky und Rohrer fordern Debatte über Neutralität und einen Relaunch Österreichs

Wien (OTS) -

Zweite Ausgabe des (Video-)Podcasts „Das Gespräch Schnabl &“ am 26. Oktober – zu sehen ab sofort auf ORF ON und um 0.20 Uhr in ORF 2, zu hören via ORF SOUND und überall, wo es Podcasts gibt. Zu Gast bei Susanne Schnabl sind Alt-Bundeskanzler Franz Vranitzky und Concordia-Preisträgerin und mehrfache „Journalistin des Jahres“ Anneliese Rohrer.

Ein Staatsmann und die Doyenne des Journalismus: Franz Vranitzky und Anneliese Rohrer reden bei Susanne Schnabl zur Lage der Nation am Nationalfeiertag. Sie sprechen über politische Verantwortung, Leadership in Krisenzeiten und darüber, warum sich Franz Vranitzky in der heutigen Krisenzeit nicht vor der Verantwortung als Bundeskanzler drücken würde: „Nur weil die Zeiten heute anders sind? Ja, warum nicht. Die Zeiten sind immer anders.“ Was denkt er über die SPÖ und ihre offene Führungsfrage, die ihm schlaflose Nächte bereitet? Franz Vranitzky und Anneliese Rohrer sprechen über das Verhältnis von Politik und Medien und darüber, was beide daran stört. „Die politische Kaste lebt in Angst“, lautet der Befund von Vranitzky. Beide fordern dringend eine Debatte über die Neutralität und ein neues Wir-Gefühl: „Wir brauchen ein neues Wir. Das wäre der Titel meiner Rede am 26. Oktober“, so der Alt-Bundeskanzler in „Das Gespräch Schnabl &“.

Sich rund um den Nationalfeiertag in einer Epoche politischer Verwerfungen knapp eine Stunde Zeit nehmen, um über Österreich, seine Menschen, seine politische Realität zu sprechen, sich dafür aber auch den Blick auf das Land von außen zu holen und das mit Persönlichkeiten, die etwas zu sagen haben: Das will der neue ORF-Podcast „Das Gespräch Schnabl &“, der als multimediales Projekt des ORF in drei Folgen zu hören und sehen sein wird. ORF 2 strahlt „Das Gespräch Schnabl &“ am 25. und 26. Oktober sowie am 1. November auch als Late-Night-Talk nach Mitternacht aus und damit an jenen Feiertagen, an denen „Das Gespräch“ pausiert. Susanne Schnabl hostet den Podcast und begrüßt dabei je zwei Stargäste, neben Ralf Rangnick und Michael Sturminger am 25. Oktober sind das Franz Vranitzky und Anneliese Rohrer (26. Oktober) sowie Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer (1. November).

Zu sehen sein wird die Sendung als Video-Podcast jeweils 24 Stunden vor linearer Ausstrahlung auch auf ORF ON, zu hören ist „Das Gespräch Schnabl &“ u. a. auf sound.ORF.at und auf den wichtigsten Podcast-Plattformen.