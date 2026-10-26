- 26.10.2026, 08:00:33
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UNIQA ÖFB Cup im ORF: Achtelfinale mit fünf Spielen
Am 27., 28. und 29. Oktober jeweils um 17.35 Uhr in ORF 1 mit Austria, Rapid, Salzburg, Sturm und dem Tiroler-Derby
Der UNIQA ÖFB Cup ist bereits im Achtelfinale angelangt und mit dem ORF sind die Fans bei gleich fünf Spielen live dabei: ORF 1 zeigt am Dienstag, dem 27. Oktober 2026, um 17.35 Uhr in einer ersten Doppel-Konferenz Austria – Hartberg (Kommentator Dietmar Wolff) und Vienna – Rapid (Kommentar Thomas König). Im Studio analysieren Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Peter Stöger.
Live weiter geht es am Mittwoch, dem 28. Oktober, um 17.35 Uhr in ORF 1 mit der zweiten Doppel-Konferenz und dem Tiroler-Derby Innsbruck – WSG Tirol (Kommentator ist Andreas Thonhauser) sowie SW Bregenz – Salzburg (Kommentar: Thomas König). Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Andreas Ivanschitz analysieren.
Den Abschluss bildet am Donnerstag, dem 29. Oktober, ebenfalls um 17.35 Uhr in ORF 1 Lustenau – Sturm. Kommentator ist Daniel Warmuth, Roman Mählich sein Co. Christian Diendorfer, Peter Stöger und Roman Mählich sorgen für die Analysen.
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