Lotto: Doppeljackpot – 2,1 Millionen Euro warten für die "sechs Richtigen"

Wien (OTS) -

Am Sonntag gab es zum zweiten Mal in Folge keine Quittung mit dem richtigen Sechser. Das bringt den Lotto Fans für Mittwoch einen Doppeljackpot. Im Solofall geht es dann um rund 2,1 Millionen Euro.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl hatte es zuletzt einen Jackpot gegeben, den knackte nun jemand, der seinen Lottoschein in der Steiermark gespielt hatte. Mit fünf Tipps ins Rennen gegangen, war der vierte der gewinnbringende. Einzig die Zahl 24 hatte im dritten Tipp zum Sechser gefehlt – mehr als 178.000 Euro sind aber hier eine feine Ausbeute.

LottoPlus

Bei LottoPlus endete am Sonntag die erste Ziehung ohne Sechser. Die zweite Ziehung brachte ebenfalls keinen Gewinn im ersten Rang. Für die beiden LottoPlus Sechser der nächsten Ziehung am Mittwoch warten je rund 90.000 Euro.

Joker

Beim Joker stand ein Dreifachjackpot auf dem Spiel, wobei hier die Gewinnsumme aufgrund einer Promotion um 30 Prozent erhöht wurde. Diese 30%ige Erhöhung galt übrigens für alle Gewinnränge. Für die vier Gewinner:innen, die sich den Joker holten, heißt das je mehr als 226.000 Euro auf Gewinnkonto. Gejubelt wurde in Niederösterreich (mittels EuroMillionen-Quittung), in Kärnten, Salzburg und der Steiermark – jeweils mit einer Lotto-Quittung.