  • 25.10.2026, 20:17:32
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Gstöttner: „Volkspartei gratuliert Bauernbund Kärnten zu sehr gutem Ergebnis bei Landwirtschaftskammerwahl“

Team rund um Siegfried Huber wird auch in kommender Periode starke Stimme für bäuerliche Interessen sein

Wien (OTS) - 

„Herzlichen Glückwunsch an den Bauernbund Kärnten zum sehr guten Ergebnis bei der Landwirtschaftskammerwahl. Österreichs Bäuerinnen und Bauern versorgen uns Tag für Tag mit qualitativ hochwertigen, nachhaltigen Lebensmitteln direkt aus den Regionen. Damit leisten sie einen grundlegenden Beitrag für die Versorgungssicherheit und Autonomie unseres Landes. Die Österreichische Volkspartei steht fest an der Seite der heimischen Landwirtschaft und hat in diesem herausfordernden Jahr unter anderem mit der Verlängerung des Agrardiesels und dem Dürre-Hilfspaket rasch für die notwendige Unterstützung gesorgt. Umso mehr freut es mich, dass das große Vertrauen in den Bauernbund bei der Landwirtschaftskammerwahl in Kärnten bestätigt wurde. Es ist gut und wichtig, dass das Team rund um Siegfried Huber auch in der kommenden Periode eine starke Stimme für die Bäuerinnen und Bauern in Kärnten sein wird – dabei wünschen wir ihm viel Erfolg“, so ÖVP-Generalsekretär Markus Gstöttner.

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