Bauernbund gratuliert Siegfried Huber und seinem Team zum starken Wahlergebnis

Wien (OTS) -

Der Kärntner Bauernbund hat bei der Landwirtschaftskammerwahl 47,1 % der Stimmen erreicht. Das ist ein Plus von 0,8 % gegenüber der letzten LK-Wahl 2021. Der Österreichische Bauernbund gratuliert Siegfried Huber und seinem Team herzlich zu diesem Ergebnis, das eine Bestätigung für die geleistete Arbeit und den gemeinsamen Einsatz für Kärntens Bauernfamilien ist.

Gemeinsam auf dem richtigen Weg

Die Zusammenarbeit mit dem Kärntner Bauernbund ist eng und vertrauensvoll. Bauernbund-Präsident Abg.z.NR DI Georg Strasser gratuliert Siegfried Huber und seinem Team: „Ich freue mich über dieses starke Ergebnis. Siegfried Huber und sein Team vertreten die Anliegen der Kärntner Bauernfamilien mit Erfahrung und Nähe zur Praxis. Herzliche Gratulation und alles Gute für die kommende Periode.“

Auch Landwirtschaftsminister Mag. Norbert Totschnig, MSc, gratuliert dem Kärntner Bauernbund zum Wahlergebnis. „Das starke Ergebnis des Kärntner Bauernbundes bei der Landwirtschaftskammerwahl ist ein klarer Vertrauensbeweis der Kärntner Bäuerinnen und Bauern und eine Bestätigung der harten Arbeit für die Bäuerinnen und Bauern. Ich gratuliere Siegfried Huber und seinem gesamten Team herzlich zu diesem Erfolg. Gemeinsam werden wir diesen Weg für eine starke, zukunftsfähige Landwirtschaft und die Interessen unserer bäuerlichen Familienbetriebe konsequent weitergehen“, betont Totschnig.

Zusammenarbeit für Kärntens Bauernfamilien fortsetzen

Der direkte Austausch mit den Landesorganisationen und die Nähe zu den Anliegen der bäuerlichen Betriebe bleiben auch in der kommenden Periode wesentlich. Bauernbund-Direktorin Mag. Corinna Weisl gratuliert Siegfried Huber und seinem Team und blickt auf die weitere Zusammenarbeit: „Wir gratulieren Siegfried Huber und seinem Team herzlich. Wir schätzen die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit sehr und freuen uns darauf, den gemeinsamen Weg für die Bauernfamilien in Kärnten fortzusetzen. Für die kommende Periode wünschen wir alles Gute und viel Erfolg.“

Danke an Kandidaten und Unterstützer

Ein besonderer Dank gilt allen Kandidatinnen und Kandidaten sowie den vielen Unterstützern in den Gemeinden, die zu diesem Ergebnis beigetragen haben.