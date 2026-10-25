CAVALLUNA startet in eine neue Europa-Tournee: "Die Farben des Lebens" verzaubert mit Pferden, Musik und großen Emotionen

Riesa (OTS) -

Der Vorhang hebt sich für ein neues Abenteuer: Mit "CAVALLUNA - Die Farben des Lebens" startet die größte Pferdeshow Europas in eine neue Saison. Den Auftakt bildeten am vergangenen Wochenende vier Shows in Riesa. Die sächsische Stadt nahe Dresden diente als Probenort für die einzigartige Produktion, die über acht Monate mehrere Hunderttausend Menschen begeistern wird mit ihrer außergewöhnlichen Mischung aus Reitkunst, Fantasie, Musik und spektakulären Effekten.

Im Mittelpunkt des neuen Programms steht die Geschichte des Hirtenjungen Arhat, der von seiner verstorbenen Mutter den Auftrag erhält, die Menschen vom geheimnisvollen Schleier des Vergessens zu befreien. Gemeinsam mit seiner Weggefährtin Shaneya begibt er sich auf eine abenteuerliche Reise, um seine Mission zu erfüllen. Dabei führt ihr Weg sie nicht nur durch die weiten Ländereien Indiens, sondern auch in die faszinierende Welt der Götter...

Für unvergessliche Momente sorgen über 50 Pferde, talentierte Reiter und eine internationale Tanzkompanie. Elegante Dressur, spektakuläres Trickreiten und berührende Freiheitsdressuren vereinen sich zu einem perfekten Zusammenspiel. Aufwendige Kostüme, ein detailreiches Bühnenbild und moderne Spezialeffekte tragen ihren Teil bei zu einem Gesamterlebnis, das Pferdeliebhaber ebenso begeistert wie Familien und Fans großer Live-Unterhaltung. Das Herzstück der Show bildet die magische Verbindung zwischen Mensch und Pferd, getragen von Vertrauen, Harmonie und gegenseitigem Respekt. Hingabe und jahrelanges Training machen die außergewöhnlichen Schaubilder möglich.

Über Monate werden die sogfältig entwickelten Einzelelemente zu einem großen Kunstwerk zusammengeführt. Das Publikum, das in vielen Städten aus einem erheblichen Anteil Stammgäste besteht, freut sich jedes Jahr über die Rückkehr der einzigartigen Produktion und quittiert die Leistungen der Akteure stets mit tosendem Applaus und glänzenden Augen - so auch die Riesaer in diesem Jahr.

"Die Farben des Lebens" lädt dazu ein, den Alltag für einige Stunden hinter sich zu lassen und in eine Welt voller Fantasie, Licht und Emotionen einzutauchen. Die Produktion gastiert in mehr als 30 Städten in Europa. Bis Juni 2027 dürfen sich die Zuschauer auf eine farbenprächtige Inszenierung freuen, die große Gefühle, beeindruckende Pferde und mitreißende Unterhaltung miteinander verbindet.

Tickets und Informationen: www.cavalluna.com

Pressebilder und -informationen: https://www.cavalluna.com/presseportal