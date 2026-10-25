FPÖ-Landbauer: „Gewesslers Kriechtempo auf A2 bei Wr. Neudorf hoffentlich bald Geschichte“

Sankt Pölten (OTS) -

„Das sind gute Nachrichten für alle Pendler, Eltern und Autofahrer und sie geben Hoffnung, dass dieser völlig unsinnige Anschlag auf die Mobilität unserer Landsleute bald Geschichte sein könnte“, reagiert FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann Verkehrslandesrat Udo Landbauer auf die Nachricht über den Aufhebungsantrag des Landesverwaltungsgerichts NÖ beim Verfassungsgerichtshof.

Was ist passiert? Trotz Millionen-Investitionen in die höchste Lärmschutzwand Österreichs führte Öko-Ministerin Gewessler aus rein ideologischen Gründen ein 80er-Tempolimit auf der A2 bei Wr. Neudorf (Bezirk Mödling) ein. „Einer von vielen völlig absurden Gewessler-Schachzügen: Eine sicher ausgebaute vierspurige Autobahn wurde zur Kriechstrecke degradiert und zahlreiche Pendler täglich schachmatt gesetzt“, schüttelt LH-Stellvertreter Landbauer über diesen Unsinn heute noch den Kopf, gegen den nur die Freiheitlichen Sturm gelaufen sind.

„Die FPÖ ist die einzige Autofahrerpartei in diesem Land. Die Einheitspartei lässt unsere Pendler, Familien, Eltern, Pensionisten und alle, die aufs Auto angewiesen sind, verlässlich im Stich – siehe auch Spritpreiswahnsinn. Es bleibt zu hoffen, dass der Verfassungsgerichtshof aufs Tempo drückt und wieder für freie Fahrt für freie Bürger sorgt“, so Udo Landbauer abschließend.