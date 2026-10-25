TierQuarTier Wien: Aktion „Tapetenwechsel“ öffnet Türen in ein neues Zuhause

Wien (OTS) -

Mit diesem Ausgang hätte im TierQuarTier Wien niemand gerechnet: Mehr als 25 Hunde haben ein Zuhause für immer gefunden, vier genießen bereits ihren „Tapetenwechsel“ auf Zeit und weitere könnten bald folgen. Der Hundebestand ist so niedrig wie seit sehr Langem nicht mehr - damit hat die Aktion weit mehr bewegt als erhofft.

Eigentlich ging es um ein Zuhause auf Zeit: Wegen eines Wasserschadens und anstehender Bauarbeiten im Hundebereich suchte das TierQuarTier Wien Menschen, die vorübergehend einen Hund bei sich aufnehmen. Die Resonanz war überwältigend: Über 900 Bewerber*innen meldeten sich, um einem der Hunde während der Bauarbeiten ein Zuhause auf Zeit zu schenken.

Doch die Hilfsbereitschaft und die große Medienaufmerksamkeit brachten eine Entwicklung ins Rollen, mit der das Team in diesem Ausmaß nicht gerechnet hatte: Über 25 Hunde fanden in den vergangenen Wochen ein Zuhause für immer. Die Aktion machte Menschen auf die Hunde aufmerksam und aus dem Wunsch zu helfen wurde vielfach die Entscheidung, ein neues Familienmitglied aufzunehmen.

„Wir haben Menschen gesucht, die unseren Hunden während der Bauarbeiten ein Zuhause auf Zeit schenken. Dass dadurch so viele ein Zuhause für immer finden würden, hätten wir uns nicht träumen lassen. Für uns ist jeder Auszug ein besonderer Moment. Zu wissen, dass ein Hund endlich seine Menschen gefunden hat und nicht mehr warten muss, bedeutet uns unglaublich viel“, sagt Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTier Wien.

Vier Hunde bereits auf Tapetenwechsel

Auch die vorübergehenden Auszüge sind bereits im Gange: Vier Hunde leben aktuell auf einem Platz auf Zeit. Bis zum 7. November stehen sieben weitere Kennenlerntermine an. Wenn Hund und Mensch gut zusammenpassen, könnten insgesamt zehn Hunde die Bauarbeiten in einem liebevollen Zuhause verbringen.

Insgesamt sind in den vergangenen Wochen somit über 30 Hunde ausgezogen - auf Zeit oder für immer. Lebten zu Beginn der Aktion noch rund 120 Hunde im TierQuarTier Wien, sind es aktuell etwa 90. So wenige wie seit Langem nicht mehr.

Die Hoffnung bleibt auch für jene, die noch warten

Unter den Hunden, die weiterhin im TierQuarTier warten, sind vor allem jene, die es bei der Suche nach einem Zuhause besonders schwer haben: Hunde, die teilweise schon seit Jahren auf ihre Menschen warten, und Listenhunde, deren Vermittlung oft durch Vorurteile erschwert wird. Andere sind erst vor Kurzem angekommen und dürfen aufgrund noch laufender Fristen noch nicht ausziehen.

Für sie alle hofft das Team, dass die Aufmerksamkeit weiterwirkt. Denn die vergangenen Wochen haben gezeigt, wie viel passieren kann, wenn Hunde gesehen werden, die bisher kaum jemand im Blick hatte. Das TierQuarTier Wien dankt allen, die sich beworben, einen Hund aufgenommen oder die Aktion bekannt gemacht haben und damit mehr ermöglicht haben, als anfangs zu hoffen war.

Das TierQuarTier Wien - das Zuhause auf Zeit für Tiere in Not

Im TierQuarTier werden regelmäßig Tiere aufgenommen, die gefunden oder behördlich abgenommen wurden. Es ist eines der modernsten Tierheime Europas und entspricht den höchsten Standards einer zeitgemäßen Tierbetreuung. Alle Tiere werden während ihres Aufenthalts medizinisch versorgt, professionell gepflegt und liebevoll betreut, während sie auf ein neues, artgerechtes Zuhause warten.

Damit vermisste Tiere rasch nach Hause zurückkehren können, appelliert das TierQuarTier Wien an alle Tierhalter*innen: Lassen Sie Ihr Tier chippen und registrieren und halten Sie Ihre Kontaktdaten aktuell. Erst die Registrierung macht den Chip zum Wegweiser nach Hause.