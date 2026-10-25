  • 25.10.2026, 08:13:32
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Innenministerium und „100% Sport“ verstärken Zusammenarbeit

Kooperationsvereinbarung setzt auf Sensibilisierung und Prävention – Innenminister Karner: „Für Gewalt darf es im Sport keinen Platz geben“

Wien (OTS) - 

Das Bundesministerium für Inneres (BMI) und der gemeinnützige Verein „100% Sport – Österreichisches Zentrum für Genderkompetenz und Safe Sport“ verstärken ihre Zusammenarbeit zum Schutz von Sportlerinnen und Sportlern vor Gewalt, sexuellen Übergriffen und Missbrauch. Am 23. Oktober 2026 unterzeichneten Innenminister Gerhard Karner und Vereinspräsidentin Rosa Diketmüller eine entsprechende Vereinbarung.

Mit der Kooperation wollen das BMI und 100% Sport ihre Maßnahmen zur Sensibilisierung, Prävention und Intervention verstärken. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem BMI-Spitzensportkader – die Sportlerinnen und Sportler sind Botschafter für Safe-Sport-Themen.

„Sport sorgt für Emotionen und begeistert viele Menschen. Dabei darf Gewalt keinen Platz haben. Die Zusammenarbeit zwischen 100% Sport und dem Innenministerium soll hier einen weiteren Beitrag dazu leisten“, betonte Innenminister Gerhard Karner.

Vorsorge und Prävention für sicheren Sport

Zu den konkreten Maßnahmen zählen die Bereitstellung eines Safe-Sport-E-Learnings und die Sensibilisierung von Sportlerinnen, Sportlern, Trainerinnen und Trainern des BMI-Spitzensportkaders. Ergänzend sind Erfahrungsaustausch und gemeinsame „Train the Trainer“-Formate unter Einbindung von Präventionsbeamtinnen und -beamten, der Initiative GEMEINSAM.SICHER, dem Psychologischen Dienst des BMI und 100% Sport geplant.

Die Vereinbarung sieht darüber hinaus eine enge Zusammenarbeit der für Sportangelegenheiten zuständigen Abteilung des BMI, des Bundeskriminalamtes und 100% Sport bei Verdachtsfällen vor. Ein regelmäßiger Austausch und Wissenstransfer zwischen den Kooperationspartnern sowie gemeinsame Aktivitäten in nationalen und internationalen Netzwerken sollen die Zusammenarbeit weiter stärken. Die Umsetzung erster Maßnahmen ist zugleich mit der Neuaufnahme neuer Polizeisportlerinnen und Polizeisportler in den BMI-Spitzensportkader 2026 vorgesehen.

100% Sport ist ein vom Sportministerium eingerichteter überparteilicher Verein zur Förderung der Integrität im Sport. Geschlechtergleichstellung, Gewaltprävention, Kinderschutz sowie Safe-Sport-Agenden zählen ebenso zu den Kernaufgaben des Kompetenzzentrums wie die Unterstützung von Sportorganisationen bei der Entwicklung von Schutzkonzepten, Ehrenkodizes und Risikoanalysen.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
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