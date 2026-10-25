(Video-)Podcast „Das Gespräch Schnabl &“ mit Rangnick und Sturminger: „Brauchen einen positiven Nationalstolz“

Wien (OTS) -

Gleich die erste Ausgabe des (Video-)Podcasts „Das Gespräch Schnabl &“ am 25. Oktober (zu sehen ab 1.25 Uhr in ORF 2 und ab sofort auf ORF ON, zu hören via ORF SOUND und überall, wo es Podcasts gibt) sorgt für Gesprächsstoff. Zu Gast bei Susanne Schnabl sind Fußball-Teamchef Ralf Rangnick und „Jedermann“-Regisseur Michael Sturminger.

Wie sieht uns unser „Lieblingsdeutscher“? Ralf Rangnick verrät, warum er es hasst zu verlieren und warum Österreich größer denken sollte – auch im Hinblick auf ein neues Stadion bzw. eine Event-Arena, die die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler laut Rangnicks Plänen keinen Euro kosten würde: „Wir haben drei bis vier Investoren an der Hand, die sofort da wären und die komplette Arena übernehmen würden.“ Bedenken, etwa den Denkmalschutz bettreffend, wischt er zur Seite: „Das Happel-Stadion ist doch nicht das Kolosseum in Rom!“. Außerdem spricht Rangnick darüber, was wir als Gesellschaft von der Kabine lernen können, warum er wie Jürgen Klopp auch politisch auf einen positiven Nationalstolz setzt. In „Das Gespräch Schnabl &“ verrät der Erfolgstrainer auch, wie er mit „Jedermann“-Regisseur Michael Sturminger nächstes Jahr Theater in Salzburg machen wird.

Sich rund um den Nationalfeiertag in einer Epoche politischer Verwerfungen knapp eine Stunde Zeit nehmen, um über Österreich, seine Menschen, seine politische Realität zu sprechen, sich dafür aber auch den Blick auf das Land von außen zu holen und das mit Persönlichkeiten, die etwas zu sagen haben: Das will der neue ORF-Podcast „Das Gespräch Schnabl &“, der als multimediales Projekt des ORF in drei Folgen zu hören und sehen sein wird. ORF 2 strahlt „Das Gespräch Schnabl &“ am 25. und 26. Oktober sowie am 1. November auch als Late-Night-Talk nach Mitternacht aus und damit an jenen Feiertagen, an denen „Das Gespräch“ pausiert. Susanne Schnabl hostet den Podcast und begrüßt dabei je zwei Stargäste, neben Ralf Rangnick und Michael Sturminger am 25. Oktober sind das Franz Vranitzky und Anneliese Rohrer (26. Oktober) sowie Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer (1. November).

Zu sehen sein wird die Sendung als Video-Podcast jeweils 24 Stunden vor linearer Ausstrahlung auch auf ORF ON, zu hören ist „Das Gespräch Schnabl &“ u. a. auf sound.ORF.at und auf den wichtigsten Podcast-Plattformen.