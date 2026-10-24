FPÖ-Landbauer: „Echte Patrioten am Steuer ermöglichen wahres Motorsportspektakel“

Bezirk Waidhofen/Thaya (OTS) -

„Dort, wo noch echte Patrioten am Steuer sind, ist ein wahres Rallyevergnügen und ein Motorsportspektakel garantiert. Den großartigen Veranstaltern gelang es heuer wieder, ein international beachtetes Rallye-Feuerwerk auf die Beine zu stellen. Ich freue mich sehr, heuer hier im Waldviertel dabei sein zu dürfen“, sagte FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer am Samstag, 24. Oktober 2026, dem zweiten und finalen Tag der 29. Herbstrallye in Waidhofen/Dobersberg.

119 Teams aus fünf Ländern (Österreich, Tschechien, Ungarn, Deutschland und Italien) drückten das Pedal bis zum Bodenblech durch. Auch das österreichische Rallye-Aushängeschild, Rekordstaatsmeister Raimund Baumschlager, war mit seinem Skoda Fabia RS Rally 2 mit von der Partie. Beim Rundgang durchs Fahrerlager tauschte sich Udo Landbauer mit heimischen Teams und Piloten aus. Abseits der Rennstrecke tat sich auch einiges: Denn von der traditionsreichen Herbstrallye im Waldviertel, die nächstes Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum feiert, profitieren der Tourismus und die Gastronomie sowie die Beherbergungsbetriebe.

Der Lokalmatador, FPÖ Niederösterreich Landtagspräsident Gottfried Waldhäusl, war – wie jedes Jahr – begeistert: „Eine spektakuläre Show mit PS-starken Boliden und Benzingeruch. Dazu steht mein geliebtes Waldviertel in der Auslage – Patriotenherz, was willst du mehr?“

Udo Landbauer meinte noch abschließend: „Wir Freiheitliche stehen zur Regionalität, zum Auto und zum Verbrennermotor und lassen uns so eine tolle Veranstaltung nicht von einer kleinen, lauten Minderheit schlechtreden. Motorsport gehört zu Niederösterreich, Motorsport verbindet die Menschen und das soll auch so bleiben.“

Der heutige Zieleinlauf ist für kurz vor 18 Uhr beim Stadtsaal in Waidhofen/Thaya geplant. Am späten Abend werden die Sieger geehrt.