Bürger:innenbeteiligung Burgenland Energie startet: Vom Ausbau erneuerbarer Energie direkt profitieren

Eisenstadt (OTS) -

Das Burgenland hat ein großes Ziel: Energieunabhängigkeit bis 2030. Die Zustimmung in der Bevölkerung zum dafür notwendigen Ausbau erneuerbarer Energie ist hoch. Laut aktueller „Studie zur Energie im Burgenland“ des Instituts für Strategieanalysen (ISA) unterstützen 80 Prozent den weiteren Ausbau der Windkraft und 75 Prozent Photovoltaik auf Hausdächern und Freiflächen. Mit der Bürger:innenbeteiligung 2026 können Menschen in 31 Gemeinden, in denen erneuerbare Energieprojekte der Burgenland Energie umgesetzt werden, nun auch finanziell davon profitieren.

„Wind und Sonne sind unsere eigenen Energiequellen. Je mehr wir davon im Burgenland nutzen, desto unabhängiger werden wir von Energieimporten. Dass die Menschen diesen Weg mittragen und jetzt auch direkt davon profitieren können, ist ein wichtiger Teil unseres burgenländischen Modells“, sagt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.

Die Bürger:innen in den Standortgemeinden, in denen die Burgenland Energie Windenergie- oder Photovoltaikanlagen errichtet hat, können sich nun auch direkt wirtschaftlich beteiligen. Zur Auswahl stehen drei Pakete: Bronze mit 500 Euro, Silber mit 2.500 Euro und Gold mit 5.000 Euro. Die jährliche fixe Vergütung beträgt 3 Prozent des geleisteten Kaufpreises und die Laufzeit fünf Jahre. Nach Vertragsende werden 100 Prozent des Kaufpreises zurückbezahlt. Betrieb, Wartung und Versicherung der Anlagen übernimmt Burgenland Energie.

„Die Energieunabhängigkeit Burgenlands erreichen wir gemeinsam, es ist unser gemeinsames Projekt. In den letzten fünf Jahren konnten wir bereits die Energieunabhängigkeit Burgenlands auf 75 Prozent erhöhen, das ist österreichweit einzigartig. Dabei haben wir erstmals in der Energiegeschichte die Möglichkeit geschaffen, dass die Burgenländer:innen direkt den Strom aus unseren Windenergie- und Photovoltaikanlagen beziehen können, ohne Börsenschwankungen, zum fixen Strompreis über die Energiegemeinschaft Fanclub Burgenland Energieunabhängig. Jetzt starten wir den nächsten Schritt unserer Energieunabhängigkeitsbewegung – die Bürgerbeteiligung. Die Menschen in den Windenergie- und Photovoltaik-Gemeinden können sich nun auch wirtschaftlich an den erneuerbaren Energieanlagen beteiligen. Bereits mit 500 Euro erhält man eine Beteiligung an zwei PV-Paneelen und einen Windparkanteil der Burgenland Energie“, sagt Stephan Sharma, Vorstandsvorsitzender der Burgenland Energie.

Im Rahmen des Modells erwerben die Teilnehmer:innen konkrete PV-Paneele sowie einen Miteigentumsanteil an Windenergieanlagen. Für die Nutzung erhalten sie während der Laufzeit die fixe jährliche Vergütung. Diese ist unabhängig vom Ertrag der Photovoltaik- und Windenergieanlagen.

Vertragspartnerin ist die BE Energy GmbH, ein 100-prozentiges Unternehmen der Burgenland Energie Gruppe. Burgenland Energie garantiert die Zahlung der Beträge, die den Teilnehmer:innen aus dem Bürgerbeteiligungsmodell zustehen.

Die Teilnahme ist unter www.burgenlandenergie.at/bbt2026 möglich. Alle Informationen zu Teilnahmebedingungen, Fristen und Beteiligungspaketen gibt es auf der Website.