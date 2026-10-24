COPD bei Jugendlichen weitgehend unbekannt – erstmals Schülerinnen mit Poster beim ÖGP-Kongress

Salzburg (OTS) -

Vier Schülerinnen der HLW Reutte in Tirol untersuchten im Rahmen ihrer Diplomarbeit, wie gut Jugendliche über die häufige, chronische Lungenerkrankung COPD informiert sind.

Am ÖGP-Kongress präsentierten sie das - ernüchternde - Ergebnis der Online-Umfrage unter 244 Schüler*innen im Alter von 14 bis 20 Jahren: 80% der Jugendlichen hatten noch nie von COPD gehört. Ihnen ist nicht bewusst, dass COPD eine häufige, chronische und nicht heilbare Lungenerkrankung ist, deren Hauptrisikofaktor das Rauchen ist. Zwar halten 73% Rauchen und Vapen für lungenschädlich, doch 64% fühlen sich über deren gesundheitliche Folgen nicht ausreichend oder nur teilweise informiert. 84% wünschen sich mehr Aufklärung in der Schule.

„Die Ergebnisse unterstreichen, wie wichtig frühzeitige Aufklärung über Rauchen, Vapes und Lungenerkrankungen ist – und welches Potenzial Schulen für die Prävention und Förderung der Gesundheitskompetenz haben“, so ÖGP-Vizepräsidentin Prim.a ao. Univ.-Prof.in Dr.in Judith Löffler-Ragg, Leiterin der Abteilung für Pneumologie am LKH Hochzirl-Natters, assoziiert mit der Medizinischen Universität Innsbruck, bei der Posterpräsentation.