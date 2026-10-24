  • 24.10.2026, 10:39:02
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ÖVP – Korosec: SPÖ-Neos-Stadtregierung dreht für Seniorinnen und Senioren schon wieder an der Preisschraube

Senioren-Jahreskarte binnen zwei Jahren um rund 32 Prozent teurer, Einzelfahrt mehr als doppelt so teuer wie früher. Schlanke Stadt muss bei eigenen Strukturen sparen

Wien (OTS) - 

„Kaum ist die letzte Erhöhung überwunden, greifen die SPÖ-Neos-Stadtregierung und die Wiener Linien den Seniorinnen und Senioren erneut ins Börserl“, kritisiert die Seniorensprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Ingrid Korosec, die mit 1. Jänner 2027 geltenden Tarife der Wiener Linien. Die Senioren-Jahreskarte soll von 300 auf 310,40 Euro steigen. Noch 2025 kostete sie 235 Euro, ein Plus von rund 32 Prozent in nur zwei Jahren. Eine Einzelfahrt soll damit künftig 3,10 Euro digital und 3,30 Euro in Papierform kosten. Bis Ende 2025 zahlten Seniorinnen und Senioren dafür 1,50 Euro.

„Den vergünstigten Senioren-Einzelfahrschein haben SPÖ und Neos abgeschafft, und auch mit dieser Tarifrunde denkt offenbar niemand daran, ihn zurückzubringen“, so Korosec weiter. Besonders betroffen sind jene, die nur gelegentlich mit den Öffis unterwegs sind, etwa zum Arzt, zum Einkaufen oder zur Familie, und für die sich eine Jahreskarte nicht rechnet. Wie groß diese Gruppe ist, zeigen die von den Wiener Linien erst nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts Wien offengelegten Zahlen: Allein 2025 wurden rund 3,7 Millionen vergünstigte Senioren-Einzelfahrscheine verkauft.

Dazu kommt, dass die Wiener Linien Papiertickets weiterhin großteils teurer verkaufen als digitale. „Gerade viele ältere Menschen kaufen ihr Ticket nicht am Smartphone. Sie zahlen damit drauf, nur weil sie analog unterwegs sind. Die Wiener Linien bestrafen damit genau jene Generation, die auf leistbare Öffis besonders angewiesen ist.“

„Die SPÖ-Neos-Stadtregierung saniert ihr Budget auf dem Rücken der älteren Menschen. Eine Schlanke Stadt setzt bei den eigenen Strukturen und Ausgaben an und nicht bei der Mobilität der Seniorinnen und Senioren. Ich fordere die SPÖ-Neos-Stadtregierung daher erneut auf, den vergünstigten Senioren-Einzelfahrschein wiedereinzuführen und analoge Tickets nicht teurer zu machen als digitale“, so Korosec abschließend.

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