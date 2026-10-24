Mehr heimischer Strom zum Nationalfeiertag 2026: Windkraft Simonsfeld baut Sonnenenergie weiter aus

Ernstbrunn (OTS) -

Aller guten Dinge sind drei: nach Windkraft in Großkrut-Poysdorf und PV in Wilfersdorf freut sich die Windkraft Simonsfeld über den dritten Baustart in nur wenigen Wochen. Mit dem Bau des PV-Parks Ernstbrunn II im namensgebenden Simonsfeld setzt das Energiewendeunternehmen den nächsten Schritt beim Ausbau der Sonnenenergie.

Im Rahmen einer Baustellenbesichtigung wurde das Projekt nun gemeinsam mit Vertreter*innen der Gemeinde und Projektpartner*innen vorgestellt. Die neue Anlage wird über eine Leistung von 2,64 MWp verfügen und künftig rund 2,84 Millionen kWh erneuerbaren Strom pro Jahr erzeugen. Das entspricht dem Jahresbedarf von rund 710 Haushalten. Insgesamt investiert die Windkraft Simonsfeld rund 1,95 Millionen Euro in das Projekt.

Mit Ernstbrunn II erweitert die Windkraft Simonsfeld ihr Photovoltaikportfolio um eine weitere Anlage am Heimatstandort. Bereits im Mai wurde in Klement der PV-Park Ernstbrunn I in Betrieb genommen, der jährlich Sonnenstrom für 250 Haushalte produziert. Auch der neue Agri-PV-Park wird mit Schafbeweidung und umfassenden Biodiversitätsmaßnahmen umgesetzt. Als Hybridpark nutzt er zusätzlich das Netz des eigenen Windparks in Simonsfeld.

Der Baustart erfolgte Anfang Oktober 2026. Im kommenden Frühling wird die Anlage in Betrieb gehen.

Windkraft Simonsfeld auch Sonnenkraft-Expertin

„Mit Ernstbrunn II setzen wir unseren Weg konsequent fort und bauen neben der Windkraft auch die Sonnenenergie weiter aus, weil Wind und Sonne sich perfekt ergänzen. Wir denken daher Windkraft und Photovoltaik zunehmend gemeinsam und entwickeln unsere Standorte in Richtung Hybridparks weiter, denn eine unabhängige Energieversorgung braucht kombinierte erneuerbare Technologien. Das ist uns auch hier gelungen“, erklärt Markus Winter, Technikvorstand der Windkraft Simonsfeld.

Der Ernstbrunner Bürgermeister, Gerhard Toifl, freut sich über den zweiten PV-Park in seiner Gemeinde: „Die neue Photovoltaikanlage ist ein wichtiges Signal für die weitere nachhaltige Entwicklung unserer Gemeinde und sie leistet einen wertvollen Beitrag zur regionalen Energieversorgung. Ein zusätzlicher Synergie-Effekt: Die Fläche bleibt landwirtschaftlich nutzbar und wird künftig als Schafweide bewirtschaftet. Wir freuen uns, dass unser langjähriger Partner, die Windkraft Simonsfeld, für uns jetzt auch immer mehr zur Sonnenkraft Simonsfeld wird.“

Ab April 2027: Sonnenstrom für mehr als 700 Haushalte

Der erwartete Jahresertrag des PV Parks Ernstbrunn II beträgt rund 2,84 Millionen Kilowattstunden. Das entspricht dem jährlichen Strombedarf von rund 710 Haushalten. Mit dem neuen PV-Park setzt die Windkraft Simonsfeld einen weiteren wichtigen Schritt für den Ausbau von unabhängigem und sicherem Heimatstrom.

Windkraft Simonsfeld AG

Die Windkraft Simonsfeld AG mit Firmensitz in Ernstbrunn (NÖ) betreibt und entwickelt Wind- und Sonnenkraftwerke in Österreich und Europa. Mit insgesamt 98 Wind- und Sonnenenergieanlagen in Österreich, Bulgarien und der Slowakei produziert das Unternehmen den jährlichen Strombedarf von über 163.000 Haushalten. Das europaweit tätige Energiewende-Unternehmen beschäftigt mehr als 150 Mitarbeiter*innen. Mit mehr als 2.750 Aktionär*innen ist die Windkraft Simonsfeld zugleich eines der größten Bürger*innen-Beteiligungsunternehmen Österreichs.

https://www.wksimonsfeld.at