WOLFGANG MUTHSPIEL mit EHRENKREUZ ERSTER KLASSE DER REPUBLIK ÖSTERREICH ausgezeichnet!

Wien, 21.10.2026 (OTS) -

Der international renommierte österreichische Gitarrist und Komponist Wolfgang Muthspiel wurde mit dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse ausgezeichnet.

Mit dieser hohen staatlichen Auszeichnung würdigt die Republik Österreich das außergewöhnliche künstlerische Schaffen eines Musikers, der seit Jahrzehnten zu den bedeutendsten Persönlichkeiten der internationalen Jazzszene zählt und die österreichische Musiklandschaft weit über die Landesgrenzen hinaus repräsentiert. Die feierliche Überreichung erfolgte durch Sektionschefin Mag.a Theresia Niedermüller, MSc. Die Laudatio hielt der renommierte Musikjournalist und Radiomoderator Albert Hosp, während der Trompeter Mario Rom für die musikalische Gestaltung der Feier sorgte.