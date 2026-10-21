Stadt Wien sichert langfristige Entwicklung des Wirtschaftsstandorts

Wien (OTS) -

Die Stadt Wien stellt die Weichen für die wirtschaftliche Zukunft Wiens: Der Wiener Gemeinderat hat heute die Finanzierung der Wirtschaftsagentur Wien für weitere fünf Jahre beschlossen. Von 2027 bis 2031 stehen Wiens Standortagentur jährlich 47 Millionen Euro zur Verfügung. Damit stellt die Stadt die Weichen für die langfristige Entwicklung des Wirtschaftsstandortes durch die Wirtschaftsagentur Wien. Das neue Übereinkommen bündelt bisher getrennte Finanzierungen und schafft langfristige Planungssicherheit für ein breites wirtschaftspolitisches Leistungsportfolio. Neben klassischen Förderungen unterstützt die Wirtschaftsagentur Wien Unternehmen mit Beratung, Finanzierungsmöglichkeiten, Betriebsflächen, wirtschaftsnaher Infrastruktur und internationalen Netzwerken. Im Mittelpunkt stehen wichtige Wirtschaftsbereiche wie Digitalwirtschaft, Life Sciences und Green Economy, urbane Produktion, Grätzlwirtschaft und Kreativwirtschaft sowie die Unterstützung von Startups und wachsenden Unternehmen.

„Mit dem neuen Finanzierungsübereinkommen schaffen wir verlässliche Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Zukunft Wiens. Gerade in herausfordernden Zeiten braucht es einen klaren Kurs und langfristige Perspektiven für Unternehmen und den Wirtschaftsstandort. Mit den bereitgestellten Mitteln ermöglichen wir Investitionen, fördern Innovation und schaffen die Grundlage für neue Arbeitsplätze und Wertschöpfung. Wir setzen die Mittel so ein, dass sie Unternehmen, vom Grätzlbetrieb bis zum Weltmarktführer, dabei unterstützen, die größtmögliche Wirkung für die Wiener Wirtschaft und die Menschen in Wien zu entfalten“, betont Vizebürgermeisterin und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak.

Dominic Weiss, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Wien, ergänzt: „Unser Anspruch ist es, die wirtschaftliche Zukunft Wiens aktiv zu gestalten. Unser Maßstab ist dabei nicht allein, wie viel Geld wir einsetzen, sondern was wir damit erreichen: mehr Wertschöpfung, Arbeitsplätze und Zukunftschancen für Wien. Das neue Finanzierungsübereinkommen gibt uns jetzt den langfristigen Planungshorizont, um unsere Visionen konsequent umzusetzen und auf neue wirtschaftliche Anforderungen zu reagieren.“

Neue Angebote für den Wirtschaftsstandort ab 2027

Die Wirtschaftsagentur Wien gestaltet als Standortagentur der Stadt die wirtschaftliche Zukunft Wiens aktiv mit. Sie setzt Impulse für Transformation und Wettbewerbsfähigkeit. Ein wesentlicher Bestandteil ihrer Arbeit ist die Schaffung moderner Infrastruktur für Unternehmen. Dazu zählen die Technologiezentren in der Seestadt und das neue Life Science Center Vienna in Neu Marx. Neben der Entwicklung solcher Projekte wird die Wirtschaftsagentur künftig verstärkt geeignete Betriebsflächen mobilisieren und für die wirtschaftliche Nutzung verfügbar machen.

Auf Basis des neuen Finanzierungsübereinkommens entwickelt die Wirtschaftsagentur Wien derzeit ihr Leistungsangebot für die kommenden Jahre weiter. Dazu zählen auch neue Finanzierungsinstrumente für Wiener Unternehmen. Im Mittelpunkt steht der gezielte Einsatz öffentlicher Mittel, um Investitionen zu ermöglichen, zukunftsweisende Unternehmensvorhaben voranzutreiben und die wirtschaftliche Zukunft Wiens nachhaltig zu gestalten. Die konkrete Ausgestaltung des neuen Leistungsangebots wird Anfang 2027 präsentiert.