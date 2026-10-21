LUMINA Award erstmalig vergeben

Wien (OTS) -

Mit der Vergabe des LUMINA Awards setzt die TU Wien Foundation ein starkes Zeichen für exzellente Forschung mit gesellschaftlicher Relevanz. Der Award ist Teil des 2025 gegründeten LUMINA Fund, der durch eine private philanthropische Zustiftung ermöglicht wurde und neue Freiräume für innovative Forschung an der TU Wien schafft. Der mit insgesamt 400.000 Euro dotierte Preis würdigt wissenschaftliche Exzellenz ebenso wie das Potenzial der Forschung, einen nachhaltigen Beitrag für Gesundheit, Umwelt und Zukunftstechnologien zu leisten. Brigitte Holzer und Daniel Platz wurden für ihre herausragenden Projekte ausgezeichnet.

„Die Förderung von exzellenten Talenten und zukunftsweisenden Ideen ist ein zentrales Anliegen der TU Wien Foundation. Mit der erstmaligen Auszeichnung werden nicht nur individuelle Spitzenleistungen gewürdigt, sondern auch die Vielfalt an Zugängen, die Innovation und Fortschritt möglich machen. Der LUMINA Award macht sichtbar, welches Potenzial entsteht, wenn Begabung, Engagement und gesellschaftliche Verantwortung zusammenwirken.”, betont Robert Gulla, stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der TU Wien Foundation.

Jens Schneider, Rektor der TU Wien, ergänzt: „Die geförderten Projekte stehen beispielhaft für die Forschung, die wir an der TU Wien vorantreiben wollen: mutig, zukunftsorientiert und gesellschaftlich relevant. Brigitte Holzer und Daniel Platz zeigen, wie aus wissenschaftlicher Exzellenz Lösungen entstehen, die maßgeblich die Weiterentwicklung sicherer RNA-Therapeutika ermöglichen und eine neue Generation hochsensitiver Sensoren für ultrafeine Partikel vorantreiben. Dass der LUMINA Fund dies möglich macht, verdanken wir einem außergewöhnlichen philanthropischen Engagement, für das ich sehr dankbar bin.”

REWIRE: Neue Wege zu sichereren RNA-basierten Therapien

Brigitte Holzer, Assistenzprofessorin für (Bio)Molekulare Nanochemie an der TU Wien, freut sich über die Auszeichnung: „Der LUMINA Award ermöglicht es mir, meine Forschung im Bereich der RNA-Therapeutika an der TU Wien gezielt weiterzuentwickeln und neue Ideen umzusetzen. Mit REWIRE werde ich neue Ansätze untersuchen, um die Aktivität von RNA-basierten Wirkstoffen präzise zu steuern und bei Bedarf an- und auszuschalten. Gemeinsam mit meinem Team möchte ich damit einen Beitrag zur Entwicklung gezielter und besser kontrollierbarer Therapien leisten.” Im Rahmen des ausgezeichneten Projekts REWIRE soll durch programmierbare Antisense-Moleküle erstmals nicht nur gesteuert werden, welches Krankheitsziel adressiert wird, sondern auch, wie lange die therapeutische Wirkung anhält. Dies ist ein wichtiger Schritt hin zu sichereren und präziseren RNA-basierten Behandlungen.

Als international anerkannte Wissenschaftlerin konnte sie mehrere kompetitive Forschungsförderungen einwerben und wurde vielfach ausgezeichnet, darunter mit dem Chemistry of Materials Lectureship & Best Paper Award 2024 der American Chemical Society.

QuPart: Ultrafeine Luftschadstoffe sichtbar machen

Daniel Platz, Assistenzprofessor am Institut für Sensor- und Aktuatorsysteme der TU Wien, nimmt den LUMINA Award mit großer Freude entgegen: „Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung und danke der Stifterin und der TU Wien für das Vertrauen. Der LUMINA Fund ist eine besondere Möglichkeit für junge Forscher_innen an der TU Wien, an einer Idee zu arbeiten, die nicht in die Grenzen einzelner Fachgebiete passt, aber eine große gesellschaftliche Wirkung entfalten kann. Schon jetzt hat das Projekt Positives bewirkt, indem es mich mit Kolleg_innen aus verschiedenen Fakultäten zusammengebracht hat, die mir neue Perspektiven eröffnet haben.” Das Projekt QuPart entwickelt einen neuartigen Sensor, der kleinste Luftschadstoffe messen kann, die bisher nur schwer nachweisbar sind und mit erheblichen Gesundheitsrisiken in Verbindung stehen. Durch die Kombination moderner Mikrochips mit Quantentechnologien soll eine kostengünstige und flächendeckende Überwachung der Luftqualität ermöglicht werden.

Für seine wissenschaftlichen Leistungen auf den Gebieten der Experimentalphysik und Sensortechnologie wurde er mehrfach ausgezeichnet und hält mehrere Patente.

Über den LUMINA Fund

Durch den Fund werden Forschungsprojekte in den Schlüsselbereichen Gesundheit und Biomedizin, nachhaltige Technologien, Energietransformation und grüne Innovationen gestärkt. Die Auswahl der Projekte erfolgt in einem dreistufigen Verfahren durch eine Fachjury.

Über die TU Wien Foundation

Die TU Wien Foundation bündelt sämtliche philanthropischen Engagements im Umfeld der Technischen Universität Wien. Sie fördert Exzellenz in Forschung, Lehre und Innovation, stärkt Kooperationen zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft und engagiert sich für nachhaltige Zukunftsgestaltung. Mit wirkungsorientierten Fördermodellen schafft sie Raum für Projekte, die wissenschaftliche Erkenntnis in gesellschaftliche Verantwortung übersetzen.