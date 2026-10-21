„futureRocka“ Ali Mahlodji begeistert bei der wohl größten Schulstunde Österreichs 1.600 Schülerinnen und Schüler

Wien (OTS) -

Im Gasometer haben sich am heutigen Vormittag 1.600 Schülerinnen und Schüler aus 20 Schulen aus Wien und Niederösterreich zum Bildungsworkshop „futureRocka – die Fahrt deines Lebens“ versammelt. Veranstaltet wurde der Workshop von der Taxivermittlerin TAXI 40100 gemeinsam mit dem Zukunftsdenker und Bildungsunternehmer Ali Mahlodji. Die Teilnahme war für alle Schulen kostenlos, alle anfallenden Kosten übernahm TAXI 40100.

Orientierung statt fertiger Antworten

Ali Mahlodji sprach mit den Jugendlichen über Ausbildung, Berufe und die Arbeitswelt der Zukunft. Im Mittelpunkt standen die eigenen Stärken, Neugier und die Frage, was jede und jeder Einzelne aus den eigenen Möglichkeiten machen kann.

Stimmen

Eveline Hruza, Generalsekretärin TAXI 40100: „Dieser Bildungsworkshop hat mit unserer eigentlichen Aufgabe, dem zuverlässigen und sicheren Transport von Menschen von A nach B, freilich gar nichts zu tun. Aber stellen wir uns einmal vor, jedes Unternehmen würde in die nächste Generation investieren – den Unterschied würde man merken.“ Und: „Bildung ist nicht unser Kerngeschäft. Verantwortung schon.“

Ali Mahlodji, Zukunftsdenker und Gründer futureRocka: „Die Zukunft unserer Gesellschaft wird maßgeblich durch die Haltung unserer Wirtschaft geprägt. Taxi 40100 hat mit dem Engagement für eine Pionierleistung gesorgt, welche Bildung auf ein ganz neues Level hebt und Jugendlichen die Angst nimmt. Die Gesichter der 1.600 Jugendlichen zu sehen, und wie sehr diese nach der Show Lust auf Zukunft haben, war nicht nur unser Ziel, sondern ist ab jetzt der Leuchtturm für die Zukunft Europas.“

Was können Erwachsene tun, damit Jugendliche mehr Vertrauen in ihre Fähigkeiten entwickeln? Schülerin Matilda (13) dazu: „Erwachsene sollen uns unterstützen, egal, welchen Weg wir wählen!“

Was macht Schülern Angst und worauf freuen sie sich, wenn sie an die Zukunft denken? „Ich freue mich auf neue Berufe, die noch entstehen. Aber ich habe Angst, dass manche Berufe von der KI ersetzt werden“, meint Malin.

Was den Jugendlichen aus dem Workshop besonders in Erinnerung geblieben ist? „Dass man nicht unbedingt gute Noten haben muss, um erfolgreich zu sein“, so Luka und Teodora unisono.

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