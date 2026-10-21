Der RWA-Lagerhausverbund wächst weiter und stärkt genossenschaftliche Zusammenarbeit in Kärnten

Korneuburg/Klagenfurt (OTS) -

Der RWA-Lagerhausverbund wächst auch in Kärnten: Mit der Raiffeisen-Lagerhaus Lavanttal reg.Gen.m.b.H. und der Lagerhaus Oberdrautal-Weissensee reg.Gen.m.b.H. schließen sich zwei regional stark verankerte Genossenschaften der RWA Raiffeisen Ware Austria Handel und Vermögensverwaltung eGen an. Die Landwirtschaftliche Genossenschaft Klagenfurt-St. Veit-Rosental eGen erhöht darüber hinaus ihre bestehende Beteiligung an der RWA. Der Schritt ist ein klares Bekenntnis zur überregionalen genossenschaftlichen Zusammenarbeit.

Was die Lagerhaus-Genossenschaften seit ihrer Gründung verbindet, ist ein gemeinsamer genossenschaftlicher Grundgedanke: Kräfte zu bündeln, um für Mitglieder, Landwirtschaft und Regionen mehr zu erreichen. Mit dem Beitritt der Kärntner Genossenschaften zur RWA wird dieses Prinzip auf österreichweiter Ebene weiter gestärkt.

„Dass nach Salzburg nun zwei Kärntner Genossenschaften der RWA-Genossenschaft beitreten und eine weitere ihre Anteile erhöht, zeigt die Überzeugungskraft des genossenschaftlichen Modells: Eigenständigkeit in den Regionen und Zusammenarbeit dort, wo man gemeinsam mehr erreichen kann. Die RWA hat dabei einen klaren Auftrag: Kräfte zu bündeln und Leistungen bereitzustellen, von denen unsere Mitgliedsgenossenschaften und damit letztlich Landwirtschaft und ländlicher Raum profitieren. Je stärker dieses genossenschaftliche Prinzip gelebt wird, desto mehr profitieren auch die Mitglieder. Der gemeinsame Weg freut uns“, betont Johannes Schuster, Vorstandsvorsitzender der RWA.

Regional verwurzelt. Unternehmerisch gewachsen. Gemeinsam stärker.

Die drei Kärntner Genossenschaften verbindet nicht nur ihre Nähe zur Landwirtschaft und zu ihren Regionen, sondern auch eine ausgeprägte Bereitschaft, selbst zu gestalten. Über viele Jahre hinweg haben sie sich weiterentwickelt, auf Veränderungen reagiert, neue Geschäftsfelder erschlossen und Lösungen geschaffen, die zu den jeweiligen regionalen Gegebenheiten passen. So sind unterschiedliche Schwerpunkte, Kompetenzen, Nischen und auch eigene Marken entstanden. Ein Beispiel dafür ist der obstverarbeitende Betrieb des Lagerhaus Lavanttal mit der Marke „Lavanttaler Obst“. Entscheidend ist dabei die gemeinsame Haltung dahinter: Verantwortung vor Ort übernehmen, Entwicklungen selbst in die Hand nehmen und Angebote schaffen, die zur jeweiligen Region passen. Genau diesen Gestaltungswillen bringen die Kärntner Genossenschaften nun in den RWA-Lagerhausverbund ein. Dies bedeutet aber nicht, regionale Eigenständigkeit abzugeben. Vielmehr sollen bestehende eigenständige Stärken mit zusätzlichen Möglichkeiten, Know-how und Strukturen des genossenschaftlichen RWA-Lagerhausverbundes ergänzt werden.

„Unsere Genossenschaften sind es gewohnt, Verantwortung selbst zu übernehmen, anzupacken und Lösungen für ihre Regionen zu entwickeln. Wir haben über viele Jahre eigene Wege gesucht, Chancen genutzt und daraus erfolgreiche Geschäftsfelder und Kompetenzen aufgebaut. Genau diese Erfahrung bringen wir ein. Gleichzeitig eröffnet uns die RWA zusätzliche Möglichkeiten, auf Know-how und gemeinsame Ressourcen zurückzugreifen und uns miteinander weiterzuentwickeln. Für uns ist das kein Gegensatz: Wir wollen unternehmerisch eigenständig bleiben und gleichzeitig die Chancen eines genossenschaftlichen Verbundes nutzen“, betonen Brigitte Marzi-Paulitsch, Geschäftsführerin des Raiffeisen-Lagerhaus Lavanttal, Maximilian Endisch, Geschäftsführer der Landwirtschaftlichen Genossenschaft Klagenfurt-St. Veit-Rosental, und Uwe Borchardt, Geschäftsführer des Lagerhaus Oberdrautal-Weissensee.

„Ein genossenschaftlicher Verbund funktioniert dann besonders gut, wenn er in beide Richtungen Mehrwert schafft: Er lebt davon, dass starke, selbstständige Genossenschaften ihre Erfahrungen, ihre Perspektiven und ihre Kompetenzen einbringen und gleichzeitig auf gemeinsame Ressourcen und Know-how zurückgreifen können. Mit den neuen Mitgliedern aus Kärnten wird unsere genossenschaftliche Basis breiter und vielfältiger. Das stärkt nicht nur die einzelnen Mitglieder, sondern den gesamten RWA-Lagerhausverbund“, erklärt Alexander Pilarski, Vorstandsmitglied der RWA Raiffeisen Ware Austria Handel und Vermögensverwaltung eGen und zuständig für die Verbundentwicklung.

Gerade im anspruchsvollen landwirtschaftlichen Umfeld gewinnt die Verbindung von regionaler Stärke und genossenschaftlicher Zusammenarbeit an Bedeutung. Im Mittelpunkt stehen gemeinsame Weiterentwicklungen und die Nutzung von Synergien – immer mit dem Ziel, die Mitgliedsgenossenschaften und damit die Landwirtschaft und die Regionen langfristig zu stärken.

Über den RWA-Lagerhausverbund

Die RWA Raiffeisen Ware Austria ist das Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen der Lagerhaus-Genossenschaften in Österreich und bildet gemeinsam mit diesen einen starken Verbund für die Landwirtschaft und den ländlichen Raum. Sie ist als Produzent, Dienstleister und Händler in den Geschäftsfeldern Agrar, Technik, Energie, Baustoffe und Haus & Garten tätig und erbringt für die Lagerhaus-Genossenschaften ein umfassendes Leistungsangebot in den erwähnten Bereichen.

Die Lagerhaus-Genossenschaften sind eigenständige regionale Unternehmen und wichtige Partner für Landwirtschaft, Gemeinden, Unternehmen sowie Konsumentinnen und Konsumenten. Die Zusammenarbeit innerhalb des Verbundes verbindet regionale Verantwortung und Nähe mit überregionalem Know-how, gemeinsamen Leistungen und der Kraft einer starken genossenschaftlichen Gemeinschaft. Lagerhaus ist die Dachmarke der rund 80 eigenständigen und regionalen Genossenschaften im Eigentum landwirtschaftlicher Mitglieder mit rund 1.000 Standorten und rund 13.000 Mitarbeiter:innen.

Über Raiffeisen-Lagerhaus Lavanttal

Die Raiffeisen-Lagerhaus Lavanttal reg.Gen.m.b.H. ist eine traditionsbewusst geführte Genossenschaft in Eigentümerhänden und beschäftigt rund 115 Mitarbeiter:innen an fünf Standorten in der Region. Sechs Sparten bilden ihr wirtschaftliches Fundament und schaffen Spielraum für die langfristige Weiterentwicklung: der nationale und internationale Agrarhandel, der Bereich Haus & Garten, der regional ausgerichtete SPAR Genussmarkt, Energie mit Tankstellen, der innovationsorientierte Baustoffhandel sowie die Obstverarbeitung mit der Marke „Lavanttaler Obst“. Dabei folgt das Lagerhaus Lavanttal einem klaren Anspruch: regionale Chancen erkennen, selbst anpacken und Ideen in konkrete Angebote umsetzen. So verbindet die Genossenschaft die Nähe zu ihren Mitgliedern und Kund:innen mit dem Mut, neue Wege zu gehen und Verantwortung vor Ort zu übernehmen.

Über Landwirtschaftliche Genossenschaft Klagenfurt-St. Veit-Rosental

Die Landwirtschaftliche Genossenschaft Klagenfurt-St. Veit-Rosental ist ein selbstständiges, regional verwurzeltes Unternehmen mit über 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mit insgesamt fünf Standorten und zwei Tankstellen ist die Genossenschaft ein wichtiger Partner für die Landwirtschaft sowie für Privat- und Gewerbekunden in der Region. Die Geschäftstätigkeit umfasst die Sparten Agrar, Haus & Garten, Energie sowie den Großhandel für Gärtnereien. Durch dieses breite Angebot verbindet die Genossenschaft landwirtschaftliche Kompetenz mit einem vielseitigen Handels- und Dienstleistungsangebot. Besonders hervorzuheben ist der Agrarstandort Blintendorf, der im Jahr 2018 umfassend erweitert wurde. Mit einer Kapazität zur Trocknung und Einlagerung von bis zu 10.000 Tonnen Getreide stellt dieser Standort einen bedeutenden Bestandteil der regionalen landwirtschaftlichen Infrastruktur dar und leistet einen wichtigen Beitrag zur sicheren und effizienten Getreidevermarktung.

Über Lagerhaus Oberdrautal-Weissensee

Die Lagerhaus Oberdrautal-Weissensee reg.Gen.m.b.H. mit Sitz in Greifenburg ist eine kleine, erfolgreiche Genossenschaft in Oberkärnten. Mit einem engagierten 40-köpfigen Team sichert sie in einer strukturschwachen Region die essenzielle Versorgung ihrer Mitglieder und Kunden mit regional angepassten Angeboten in den Bereichen Haus & Gartenmarkt, Energie, Baustoffe sowie Agrar. Nach einer langjährigen Franchise-Partnerschaft folgt nun die aktive Beteiligung am RWA-Lagerhausverbund. Kunden und Mitglieder erwarten heute mehr denn je einen innovativen und leistungsfähigen Partner vor Ort. Durch die enge Zusammenarbeit im RWA-Lagerhausverbund sollen Kompetenzen gebündelt, Erfahrungen ausgetauscht und zukunftsweisende Dienstleistungen für die Regionen entwickelt werden. Entscheidend ist dabei eine Partnerschaft auf Augenhöhe, von der beide Seiten profitieren.