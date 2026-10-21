ÖVP – Greco/Olischar: Rot-Pink bremst Wirtschaft – Schlanke Stadt statt neuer Abgaben und Rekord-Schulden

Wien (OTS) -

In der heutigen Schwerpunktdebatte des Wiener Gemeinderats rechnen Stadträtin Kasia Greco und Gemeinderätin Elisabeth Olischar mit der Wirtschaftspolitik der SPÖ-Neos-Stadtregierung ab. Wien steht bekanntlich vor massiven budgetären Problemen. Trotz dieser dramatischen Lage glänzt Wien durch mangelnde Zahlungsdisziplin: Laut Austrian Business Check liegt Wien bei der durchschnittlichen Zahlungsdauer mit 32 Tagen im Vergleich aller Gemeinden an letzter Stelle – das sind im Schnitt sechs Tage später als vereinbart. „Unsere Wiener Betriebe brauchen verlässliche Rahmenbedingungen und Luft zum Wirtschaften. Künftig sollen laut der geplanten Novelle auch freie Dienstverhältnisse der Dienstgeberabgabe unterliegen. Geschädigt werden damit vor allem die Betriebe, die ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigen, denn sie müssen jetzt auf einmal auch für diese die Dienstgeberabgabe zahlen. Was nützen die besten Förderungen, wenn die Stadt den Unternehmen ständig neue Hürden in den Weg stellt?“, betont Kasia Greco.

Neben säumigen Zahlungen belasten neue Abgaben den Standort. Die Ortstaxe steigt stufenweise von 3,2 auf 5 Prozent und ab Juli 2027 weiter auf 8 Prozent.

Ergänzend dazu übt Gemeinderätin Elisabeth Olischar scharfe Kritik daran, dass die Stadt Wien mit Steuermitteln selbst als Unternehmerin auftritt – wie etwa mit der eigenen Lebensmittelmarke „Wiener Gusto“, bei der allein 1,2 Millionen Euro aus dem Werbebudget für die Markeneinführung flossen, ohne dass Einnahmen und Ausgaben transparent ausgewiesen werden. „Die öffentliche Hand soll wirtschaftliche Initiative ermöglichen, nicht ersetzen. Sie soll Unternehmen unterstützen, statt selbst zu deren Konkurrentin zu werden. Sie soll dort helfen, wo Hürden bestehen, und sich dort zurücknehmen, wo der Markt funktioniert. Die Budgetkrise der Stadt darf nicht zur Dauerbelastung für unsere Betriebe werden“, stellt Olischar fest.

Die Wiener Volkspartei fordert daher eine Neuausrichtung hin zu einer schlanken, effizienten Stadtverwaltung. „Wir brauchen endlich wieder eine Stadtverwaltung, die Partner der Wirtschaft ist. Eine Schlanke Stadt bedeutet, vorhandene Mittel besser zu nutzen, Rechnungen zügig zu bezahlen und Raum für private Initiative zu lassen, statt den Standort mit immer neuen Abgaben und Bürokratie zu lähmen“, so Greco und Olischar abschließend.