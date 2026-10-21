  • 21.10.2026, 13:39:32
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  • OTS0148

AVISO Pressekonferenz: „Wie denkt die Jugend über das Bundesheer“

„Jugendmonitor 2026“ - Bundesheer präsentiert erste Jugendstudie

Wien (OTS) - 

Am Freitag, dem 23. Oktober 2026, findet eine Pressekonferenz mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Wolfgang Prinz, Leiter des Referats Strategische Markt- und Meinungsforschung, zur Präsentation der Ergebnisse des ersten „BMLV Jugendmonitor 2026“ statt.

Hierbei wurde eine repräsentative Stichprobe von österreichischen Jugendlichen im Alter von 13 bis 18 Jahren im Juli 2026 befragt. Thematisch deckt die Umfrage Meinungsbilder zu Sicherheitsgefühl und Verteidigungspolitik sowie Einstellungen zum Bundesheer ab.

Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Um Anmeldung wird bis zum 22. Oktober 2026, 14:00 Uhr, unter +43 664 622 1005 bzw. [email protected] ersucht.

Ablauf:

09:30 Uhr Eintreffen der Medien

10:00 Uhr Beginn der Pressekonferenz

11:00 Uhr Ende

Zeit und Ort:

Ab 09:30 Uhr Rossauer-Kaserne, Rossauerlände 1, 1090 Wien

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: [email protected]
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer

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