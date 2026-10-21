- 21.10.2026, 13:39:32
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AVISO Pressekonferenz: „Wie denkt die Jugend über das Bundesheer“
„Jugendmonitor 2026“ - Bundesheer präsentiert erste Jugendstudie
Am Freitag, dem 23. Oktober 2026, findet eine Pressekonferenz mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Wolfgang Prinz, Leiter des Referats Strategische Markt- und Meinungsforschung, zur Präsentation der Ergebnisse des ersten „BMLV Jugendmonitor 2026“ statt.
Hierbei wurde eine repräsentative Stichprobe von österreichischen Jugendlichen im Alter von 13 bis 18 Jahren im Juli 2026 befragt. Thematisch deckt die Umfrage Meinungsbilder zu Sicherheitsgefühl und Verteidigungspolitik sowie Einstellungen zum Bundesheer ab.
Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Um Anmeldung wird bis zum 22. Oktober 2026, 14:00 Uhr, unter +43 664 622 1005 bzw. [email protected] ersucht.
Ablauf:
09:30 Uhr Eintreffen der Medien
10:00 Uhr Beginn der Pressekonferenz
11:00 Uhr Ende
Zeit und Ort:
Ab 09:30 Uhr Rossauer-Kaserne, Rossauerlände 1, 1090 Wien
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: [email protected]
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer
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