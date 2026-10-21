Die Mütter von Cherson am 24.10. auf ARTE und arte.tv: Oper und Doku über die verschleppten Kinder der Ukraine

Strasbourg (OTS) -

Mehr als 20.000 ukrainische Kinder wurden seit Beginn des Krieges nach Russland verschleppt. Dieses Kriegsverbrechen, für das der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehl gegen Wladimir Putin und seine Kinderrechtsbeauftragte Marija Lwowa-Belowa erlassen hat, wird nun zur Oper.

Hinter dieser Zahl stehen einzelne Geschichten: Mütter und Großmütter aus dem Süden der Ukraine, die sich auf den Weg machten, um ihre Kinder zurückzuholen. Fast 5.000 Kilometer legten sie zurück, um das Lager auf der Krim zu erreichen, in dem ihre Kinder festgehalten wurden. Nicht für alle ging diese Reise glücklich aus.

Die Oper ist eine Koproduktion der Metropolitan Opera New York und der Polnischen Nationaloper (Teatr Wielki), wo sie am 16. Oktober szenisch uraufgeführt wurde.

ARTE zeigt sie gemeinsam mit der Dokumentation am 24. Oktober, so treffen Kunst und Wirklichkeit an einem Abend aufeinander: die Oper als Bühnenwerk, die Dokumentation als der reale Fall dahinter. Die Opernaufzeichnung wird mit deutschen, französischen, polnischen und ukrainischen Untertiteln auf arte.tv verfügbar sein.

Die Mütter von Cherson - Eine Oper über die verschleppten Kinder der Ukraine

Am Samstag, 24. Oktober um 23.10 Uhr auf ARTE und arte.tv

Inszenierung: Barbara Wysocka / Komponist: Maxim Kolomiiets / Musikalische Leitung: Keri-Lynn Wilson / Orchester: Orchester der Polnischen Nationaloper / Chor: Artos Kinderchor / TV-Regie: Andreas Morell / ZDF/ARTE, 3B Filmproduktion / 2026, 135 Min.

Maxim Kolomiiets' Musik behandelt die Frauen aus Cherson nicht als mythologische Heldinnen. Der ukrainische Komponist verzichtet auf übermäßige Komplexität und greift Themen aus der ukrainischen Musik auf, eine Sprache, die so schlicht ist wie das Leben der Frauen, von denen sie erzählt.

Das Libretto des Amerikaners George Brant beruht auf zahlreichen Interviews mit betroffenen Müttern, Großmüttern und zurückgekehrten Jugendlichen. Auf der Bühne verkörpert ein Kinderchor die verschleppten Kinder. Die szenische Welturaufführung fand am 16. Oktober am Teatr Wielki in Warschau statt.

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Die Mütter von Cherson - Dokumentation über die Entstehung einer einzigartigen Oper

Am Samstag, 24. Oktober um 22.35 Uhr auf ARTE und arte.tv

Dokumentation / TV-Regie: Jobst Knigge / ZDF/ARTE, 3B Filmproduktion / Deutschland 2026, 30 Min.

Die Dokumentation begleitet Menschen, deren Leben vom Krieg geprägt wurde und die mit der Entstehung der Oper verbunden sind: die ukrainische Dokumentaristin Sasha Andrusyk, den in Leipzig im Exil lebenden Komponisten Maxim Kolomiiets und die Sängerin Mariia Udovenko, die Teile ihrer Familie nach Polen in Sicherheit bringen musste.

Und sie zeigt die wahren Geschichten, auf denen das Libretto der Oper basiert. Eine davon ist die von Yulia Radzevilova und ihrem damals zwölfjährigen Sohn Maxim: In der Hoffnung, ihn vor den Angriffen auf Cherson zu schützen, schickte sie ihn in ein Feriencamp auf der Krim. Doch Maxim durfte nicht zurückkehren. Nach einer abenteuerlichen Reise gelang es ihr schließlich, ihren Sohn zurückzuholen. Bei einer Voraufführung in Kiew erleben die beiden ihre eigene Geschichte auf der großen Bühne.

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