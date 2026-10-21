  • 21.10.2026, 13:31:33
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Das urbane Konzept von bellaflora wird zur Weihnachtswelt: Weihnachtsideen entdecken

Auf rund 80 Prozent seiner Verkaufsfläche verbindet der Salon Verde ab Ende Oktober Weihnachtsdekoration, Pflanzen und Geschenkideen.
Leonding/Linz (OTS) - 

Der Salon Verde, das urbane Konzept von bellaflora in Wien, wird ab Ende Oktober zur Weihnachtswelt mitten in der Stadt. Rund 80 Prozent der Verkaufsfläche stehen im Zeichen von Dekoration, Pflanzen und Geschenkideen. Adventkranz-Workshops laden dazu ein, selbst kreativ zu werden.

Ab Ende Oktober richtet der Salon Verde in der Landstraßer Hauptstraße 14, Wien, sein Angebot auf die Vorbereitung des Weihnachtsfests aus. Auf rund 200 Quadratmetern finden Besucherinnen und Besucher Anregungen für die Adventzeit, den geschmückten Weihnachtsbaum und die festliche Tafel. Damit widmet das urbane Konzept von bellaflora rund 80 Prozent seiner Verkaufsfläche dem Weihnachtsangebot. Mit der Weihnachtswelt im Salon Verde verbindet bellaflora sein saisonales Sortiment mit einem umfassenden Gestaltungsangebot: Inspiration und persönliche Beratung erleichtern den Weg von der ersten Idee zur eigenen Umsetzung. Das urbane Konzept schafft mitten in der Stadt Raum, um gemeinsam Vorfreude zu erleben und das eigene Zuhause persönlich zu gestalten.

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Vorschau Bild von Pflanzen und Dekoration gemeinsam denken: Der Salon Verde gibt Anregungen für die persönliche Gestaltung des weihnachtlichen Zuhauses. [Bild, 5.15MB]
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