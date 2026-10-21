Start der 18. Staffel „Die Bergretter“

Wien (OTS) -

Einsätze, die an die Grenzen führen, Fragen nach Verantwortung, Zusammenhalt und Freundschaft, alte Beziehungen und neue Bekanntschaften: Hoch hinaus geht es wieder für „Die Bergretter“, wenn am Mittwoch, dem 28. Oktober 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 (24 Stunden vorab auf ORF ON) die 18. Staffel der ORF/ZDF-Erfolgsreihe mit sieben neuen Folgen startet. Neben Sebastian Ströbel als Leiter der Bergrettung Ramsau sind auch wieder Luise Bähr, Markus Brandl, Robert Lohr, Michael Pascher, Stefanie von Poser, Josephin Busch, Viktoria Ngotsé, Martin Leutgeb, Lisa Junick und Marinus Hohmann zu sehen. Zum festen Ensemble gehören außerdem Sonja Kirchberger, Arne Löber und Nicholas Reinke. Abschied nehmen müssen „Die Bergretter“ von Pensionswirt Franz Marthaler alias Heinz Marecek, der seit Beginn der Serie mit dabei war. Auch Luise Bähr wird sich am Ende dieser bewegenden Staffel von den Bergrettern und ihrer Rolle der Notärztin und Rettungssanitäterin Katharina Strasser verabschieden. Regie führten Ralph Polinski, Carolin Otterbach und Silvana Santamaria. Die Drehbücher stammen von Christiane Rousseau (Headautorin), Marc Hillefeld, Melanie Brügel, Claudia Römer und Hannes Treiber.

Sebastian Ströbel: „Eine der emotionalsten von allen Staffeln“

„Ob zu Lande, zu Wasser oder aus der Luft. Wenn wir unterwegs sind, bedeutet es immer Spiel, Spaß und Spannung. Jede neue Staffel birgt ihre eigenen Herausforderungen. Die 18. Staffel wird mit Sicherheit eine der emotionalsten von allen Staffeln, die ich bisher gedreht habe“, gibt Hauptdarsteller Sebastian Ströbel einen ersten Ausblick. „Natürlich werden neben der großen Emotionalität auch wieder unfassbar spektakuläre Action-Sequenzen zu sehen sein. Dabei bewegen wir uns immer im Grenzbereich des Machbaren. Der ganze Dreh ist eine riesige logistische Herausforderung an alle vor und hinter der Kamera. Da sind wir als ganzes Team gefragt.“

Ob sich Sebastian Ströbels Blick auf die reale Bergrettung durch die Serie verändert hat? „Natürlich bekommt man über die Jahre einen breiten Erfahrungsschatz zur Hand. Ich nenne mich ja nicht umsonst den längsten Azubi bei der Bergrettung. Ich würde mich jetzt nicht von mir selber retten lassen wollen, aber ich wäre schon ein sehr guter Assistent. Meine Hochachtung vor ehrenamtlicher Arbeit, sei es bei der Bergrettung, im sozialen Bereich oder der Freiwilligen Feuerwehr, ist jedenfalls grenzenlos!“

Mehr zum Inhalt der Auftaktfolge „Stimmen der Vergangenheit“

Die Bergrettung findet beim Austausch einer Relaisbox eine Tonaufnahme mit den letzten Worten des tödlich verunglückten Bergsteigers Anton Höller. Höllers Frau und sein Sohn hoffen, mehr über den Unfall zu erfahren, dem offenbar ein Streit vorausging. Als sie nachhaken, verschwinden beide spurlos. Bei der Suche nach ihnen belasten interne Spannungen das Bergrettungsteam. Nina (Josephin Busch) ist sauer, weil Markus (Sebastian Ströbel) unangekündigt ihre Fitness überprüft hat, während Tobi (Markus Brandl) seine beruflich stark eingespannte Frau vermisst.