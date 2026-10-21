LexCon 2026: LexisNexis zeigt, wie Legal AI zum Teammitglied wird

Wien (OTS) -

Von der juristischen Fragestellung bis zum prüfbereiten Entwurf: Bei der LexCon 2026 im Club Praterstrasse zeigte LexisNexis, wie Lexis+ mit Protégé™ künftig komplexe Aufgaben über mehrere Arbeitsschritte hinweg bearbeiten kann. Im Mittelpunkt standen Agentic AI und neue Skills, die fachliche Vorgehensweisen in vorbereitete AI-Abläufe übersetzen. Die Veranstaltung bildete den Auftakt einer Roadshow mit weiteren Stationen in Graz, Innsbruck und Linz.

Mehr als 1.500 Hinweise und Anforderungen aus der Branche sind in die Weiterentwicklung von Protégé eingeflossen. Sie adressieren eine zentrale Herausforderung der Praxis: AI soll verlässlich in Arbeitsabläufe eingebunden werden und den Aufwand zwischen einer ersten Antwort und einem fachlich nutzbaren Ergebnis reduzieren.

“Wir hören zu, wir nehmen die Rückmeldungen der Branche ernst. Die AI-Entwicklung läuft auf Hochtouren, aber AI verlässlich und produktiv in Arbeitsabläufe zu integrieren wirkt als angezogene Handbremse. Mit Agentic AI und Skills haben wir diese gelöst”, so Susanne Mortimore, CEO LexisNexis Österreich und CEE.

Agentic AI übernimmt mehrstufige Aufgaben

Mit Agentic AI als neuer technologischer Basis kann der AI Assistent Protégé nun komplexe Rechercheaufgaben planen, in Teilfragen gliedern und schrittweise bearbeiten. Die AI durchsucht unterschiedliche Quellen, bewertet Zwischenergebnisse und verfolgt offene Fragen weiter. Dabei orientiert sich der Ablauf an der sorgfältigen, methodischen Arbeitsweise von Rechtsprofis.

Anwender:innen müssen dadurch weniger einzelne Arbeitsschritte anstoßen und Teilergebnisse manuell zusammenführen. Lexis+ mit Protégé verbindet diese Technologie mit österreichischer Fachliteratur, Judikatur und Normen. Die verwendeten Quellen bleiben nachvollziehbar und können für die fachliche Prüfung aufgerufen werden.

Skills machen professionelle Methodik abrufbar

Die neuen Skills geben Protégé einen strukturierten Ablauf für konkrete Aufgaben vor. Sie legen fest, welche Prüfschritte erforderlich sind und wie ein Ergebnis aufgebaut sein soll. Statt für jede Aufgabe eine Folge einzelner Prompts zu formulieren, können Anwender auf vorbereitete Vorgehensweisen zurückgreifen.

Dabei bleibt die fachliche Steuerung beim Menschen: Protégé schlägt einen Lösungsweg vor, den Anwender prüfen, bei Bedarf anpassen und freigeben. Anschließend bearbeitet die Agentic AI die einzelnen Schritte und liefert ein Ergebnis zur fachlichen Bewertung. Der vorgegebenen Abläufe der jeweiligen Skills unterstützen einheitliche und wiederholbare Ergebnisse – auch für Personen mit wenig AI-Erfahrung.

Die Skills entstehen gemeinsam mit dem internen Content-Team und externen Fachexpert:innen. Damit fließt neben dem Fachwissen auch die Erfahrung darüber ein, wie Praktiker:innen Aufgaben lösen und welche Anforderungen ein verwendbares Ergebnis erfüllen muss. LexisNexis plant, das Angebot an Skills weiter auszubauen.

Mehr Informationen zu Lexis+ mit Protégé unter: https://lexis.at/protege26

Zukunft der Branche live erleben

Auf verschiedenen Themen-Floors erhielten die Gäste in Wien Einblicke in Agentic AI, Skills, Canvas und Datenraum. Im Austausch mit den Teams von LexisNexis konnten sie Fragen zu den Anwendungen und ihrem Einsatz im Arbeitsalltag vertiefen.

Keynote-Speaker Daniel Cronin ergänzte das Programm um Perspektiven rund um Innovation und die Zukunft der Arbeit. Die LexCon rückte damit auch die Frage in den Mittelpunkt, wie sich Rollen und Zusammenarbeit verändern, wenn AI mehr Aufgaben übernimmt. Für Rechts- und Steuerprofis eröffnet Protégé jedenfalls mehr Raum für fachliche Beurteilung, strategische Entscheidungen.

Weitere LexCon-Termine im November

Die Roadshow wird am 3. November im Club Circle in der Thalia Graz, am 17. November im DAS RAIQA in Innsbruck und am 18. November im Teichwerk in Linz fortgesetzt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.