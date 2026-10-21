  • 21.10.2026, 13:10:32
  • /
  • OTS0137

ÖVP–Zierfuß: Ausgabenproblem stoppen – Mindestsicherung treffsicher reformieren!

ÖVP-Wien-Klubobmann Zierfuß fordert Schlanke Stadt und Bezahlkarte: Kostenexplosion bei Mindestsicherung trifft arbeitende Wienerinnen und Wiener.

Wien (OTS) - 

Rund drei Viertel aller österreichischen Bezieherinnen und Bezieher von Sozialhilfe leben in der Bundeshauptstadt, worauf auch etwa drei Viertel der bundesweiten Gesamtausgaben entfallen. Die Kosten für die Mindestsicherung in Wien summierten sich im Jahr 2025 auf mehr als eine Milliarde Euro – eine Budgetbelastung, die das massenhafte Ausgabenproblem der Stadt verdeutlicht. Wer in Wien täglich arbeiten geht, zahlt mit immer höheren Gebühren und Abgaben für ein System, das falsche Anreize setzt. Bei der heutigen Debatte stellt ÖVP-Wien-Klubobmann Harald Zierfuß klar: „Wien hat kein Einnahmen-, sondern ein eklatantes Ausgabenproblem. Es ist zutiefst ungerecht, dass arbeitende Wienerinnen und Wiener sowie Pensionisten durch steigende Kosten belastet werden, um ein ineffizientes Sozialsystem zu finanzieren. Sozialhilfe muss denen helfen, die Unterstützung wirklich brauchen, darf aber kein Ersatz für Erwerbsarbeit sein.“

Soziale Gerechtigkeit bedeutet, dass sich Arbeit wieder lohnen muss und staatliche Unterhaltshilfen gezielt dort ankommen, wo sie benötigt werden. Während die Ausgaben der Stadt stetig steigen, fehlen in der Wiener Mindestsicherung nach wie vor entscheidende Mechanismen zur Missbrauchsvermeidung und zur nachhaltigen Integration in den Arbeitsmarkt. „Wir dürfen nicht zulassen, dass die Leistungsträger unserer Gesellschaft die Dummen sind. Eine wirksame Integration mit verpflichtenden Deutschkenntnissen und gezielter Qualifizierung ist unverzichtbar, um Menschen überhaupt erst eine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt zu eröffnen. Wer arbeiten kann, muss auch Eigenverantwortung übernehmen und zumutbare Arbeit annehmen“, betont Zierfuß mit Blick auf die Versäumnisse der rot-pinken Stadtregierung.

Um das System zielgerichtet und fair zu gestalten, fordert die Wiener Volkspartei die rasche Einführung einer Sachleistungs-Bezahlkarte sowie strukturelle Reformen zur Stärkung der Beschäftigung. Eine Bezahlkarte stellt sicher, dass Notstandshilfen direkt den Familien und Kindern zugutekommen und Bargeldmissbrauch wirksam unterbunden wird. „Die rot-pinke Stadtregierung muss den Weg für echte Reformen endlich frei machen. Wir fordern die Einführung einer Bezahlkarte, um Zweckentfremdung zu verhindern, sowie spürbare Leistungsanreize für den Wiedereinstieg ins Erwerbsleben. SPÖ und Neos müssen aufhören, Steuergeld schrankenlos zu verteilen, und stattdessen eine gerechte, leistungsorientierte Sozialpolitik für Wien umsetzen“, fordert Zierfuß abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Die Wiener Volkspartei
Presse & Kommunikation

Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.oevp.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Die Wiener Volkspartei Rathausklub

Rückfragen & Kontakt

Die Wiener Volkspartei
Presse & Kommunikation

Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.oevp.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright