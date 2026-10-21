  • 21.10.2026, 13:08:02
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Christopher Drexler wird Senior Advisor bei PwC Steiermark

v. l. n. r.: Rudolf Krickl, Christopher Drexler und Nikolaus Hulatsch
Graz (OTS) - 

PwC Österreich verstärkt seine Präsenz in der Steiermark: Christopher Drexler, ehemaliger Landeshauptmann der Steiermark, wird neuer Senior Advisor bei PwC Steiermark. Gemeinsam mit Nikolaus Hulatsch, PwC Private Leader und Standortleiter Steiermark und Kärnten, sowie PwC Österreich CEO Rudolf Krickl wird Drexler eine neue Initiative für heimische Familienunternehmen und mittelständische Betriebe vorantreiben.

„Familienunternehmen sind das Rückgrat der heimischen Wirtschaft. Christopher Drexler kennt die Anliegen der steirischen Betriebe aus zahlreichen persönlichen Gesprächen und bringt ein tiefes Verständnis für den Wirtschaftsstandort mit. Gemeinsam wollen wir unsere Unterstützung für Familienunternehmen in der Steiermark weiter ausbauen“, sagt Rudolf Krickl, CEO von PwC Österreich.

Drexler bringt langjährige Erfahrung und umfassende Kenntnis des steirischen Wirtschaftsstandorts mit. Als Senior Advisor wird er künftig insbesondere den Austausch mit Unternehmer:innen und Familienunternehmen intensivieren.

„Familienunternehmen prägen die Steiermark. In den vergangenen Jahren durfte ich viele Unternehmerinnen und Unternehmer kennenlernen und erfahren, was sie bewegt. Ich freue mich darauf, diese Erfahrung nun in einer praxisnahen, beratenden Rolle einzubringen und gemeinsam mit PwC heimische Unternehmen zukunftsfit aufzustellen“, sagt Christopher Drexler, Senior Advisor bei PwC Steiermark.

Zukunftsthemen gemeinsam anpacken

Die Initiative ist Teil von PwC Private, dem Beratungsangebot von PwC Österreich für Owner und deren Unternehmen. Im Fokus stehen aktuelle Herausforderungen von Familienunternehmen – von Wachstum und Transformation über Fachkräfte und Cybersecurity bis zum Einsatz neuer Technologien.

„Familienunternehmen stehen heute vor vielen Herausforderungen gleichzeitig. Gerade Künstliche Intelligenz bietet enormes Potenzial – etwa durch KI-Agenten oder Managed Services, die bei standardisierbaren Aufgaben entlasten und dem Fachkräftemangel entgegenwirken können. Unser Anspruch ist es, gemeinsam mit den Unternehmen konkrete Lösungen umzusetzen“, erklärt Nikolaus Hulatsch, PwC Private Leader und Leiter der PwC Standorte Steiermark und Kärnten.

PwC Österreich ist an fünf Standorten – Wien, Linz, Salzburg, Graz und Klagenfurt – vertreten und beschäftigt über 1.450 Mitarbeitende.

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Lukas Stieger
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