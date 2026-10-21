Dreharbeiten zu neuem ORF-Landkrimi „Dunkle Seelen“ mit Christoph Luser, Salka Weber und Anton Widauer

Wien (OTS) -

„Dunkle Seelen“ untersuchen Christoph Luser und Salka Weber bei den voraussichtlich noch bis Anfang November 2026 dauernden Dreharbeiten zu ihrem nach „Dunkle Wasser“ zweiten gemeinsamen und insgesamt fünften Salzburg-Film der erfolgreichen ORF-Landkrimi-Reihe. Unterstützung bekommen die beiden dabei erstmals von Anton Widauer in Form eines jungen Kollegen, denn der von Christoph Luser dargestellte Rafael Dorner ist suspendiert und befindet sich in Untersuchungshaft. Ermittelt wird dabei rund um den Tod eines zunächst vermissten Jägers, nach dessen Fund noch weitere ungeklärte Todesfälle aus der Vergangenheit ans Licht kommen. Chefinspektorin Alex Fink (Salka Weber) stößt auf ein düsteres Netz aus Schuld, Macht und Rache – und gerät dabei selbst in den Sog eines Abgrunds, in dem niemand unschuldig ist. In dem ORF/ZDF-Spielfilm stehen in Salzburg (Tennengau) und Wien neben Christoph Luser, Salka Weber und Anton Widauer in weiteren Rollen auch Heide Maria Hager, Caroline Frank, Selina Graf, Cornelius Obonya, Martina Spitzer, Rainer Doppler, Emese Fáy, Edi Jäger u. v. a. vor der Kamera. Nach „Dunkle Wasser“ führen Arash T. Riahi und Arman T. Riahi zum zweiten Mal bei einem Landkrimi Regie, sie zeichnen auch gemeinsam mit Magda Woitzuck für das Drehbuch verantwortlich. „Dunkle Seelen“ wird voraussichtlich 2027 in ORF 1 und auf ORF ON zu sehen sein. Weitere Informationen zum Inhalt des Films sind unter https://presse.ORF.at zu finden.

Erste Einblicke in die laufenden Dreharbeiten und den neuen Film gaben gestern, am Dienstag, dem 20. Oktober 2026, im Rahmen eines Setbesuchs im Sägewerk Kaspar Kaindl in Kuchl u. a. die Darsteller:inen Salka Weber, Christoph Luser und Selina Graf, die Regisseure Arash T. Riahi und Arman T. Riahi sowie Produzent Florian Gebhardt.

Salka Weber: „Anspruchsvolles Fernsehen, das sich Zeit für komplexe Geschichten und spannende Figuren nimmt“

„Es ist ein Privileg, einen Film machen zu dürfen, der nicht nur spannend unterhält, sondern ein Thema aufgreift, das eine enorme Dringlichkeit hat. Die Landkrimi-Reihe steht für anspruchsvolles Fernsehen, das sich Zeit für komplexe Geschichten und spannende Figuren nimmt, und ich freue mich sehr, wieder Teil davon zu sein. Meine Figur als Chefinspektorin hat Ecken und Kanten und ist keine glatt polierte Heldin – genau solche Frauenfiguren finde ich wichtig und spannend. Dazu kommt die beeindruckende Kulisse der Salzburger Berge, die gleichzeitig die Schönheit und die unheimliche, manchmal geradezu gruselige Seite der Natur zeigen. Und es ist eine große Freude, mit Kolleginnen und einer Crew zu arbeiten, die so professionell, engagiert und ambitioniert sind.“

Christoph Luser: „Fall führt uns an unsere Grenzen, er verlangt viel Mut und starke Nerven“

Über seine Rolle sagt Christoph Luser: „Ich freue mich sehr, dass der Chefinspektor Dorner eine zweite Chance bekommt. Er bleibt ein streitbarer Charakter, ohne Frage, aber immerhin hat er Charakter!“ Zum Film: „Dieser Fall führt uns an unsere Grenzen, er verlangt viel Mut und starke Nerven.“ Außerdem über die ORF-Landkrimis: „Ich bin großer Fan der Landkrimi-Reihe. Das ist Qualitätsfernsehen!“

Arman T. Riahi und Arash T. Riahi: „Zeitgemäße Bildsprache, die nie Selbstzweck ist, sondern die Geschichte emotional verdichtet“

„In ‚Dunkle Seelen‘ blicken wir tief in die menschlichen Abgründe – dorthin, wo Moral, Schuld und persönliche Interessen verschwimmen. Es handelt sich um eine auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichte mit einem feministischen Kern, der menschliche Grenzüberschreitungen zum Thema macht. Diese Grenzüberschreitungen wollen wir auch filmisch erfahrbar machen: mit einer zeitgemäßen Bildsprache, die nie Selbstzweck ist, sondern die Geschichte emotional verdichtet und dem Landkrimi sowohl Tiefe als auch eine eigenständige, cineastische Dimension verleiht. Es ist wirklich eine große Freude, mit dieser fantastischen Crew und diesem großartigen Schauspiel-Ensemble zusammenarbeiten zu dürfen, die unsere Vision teilen und uns helfen, sie gemeinsam zu realisieren.“

Produzent Florian Gebhardt: „Bringen österreichische Landschaft, Sprache, Kultur und Krimitradition ins TV und in den Stream“

„Der neue ORF/ZDF-Landkrimi ‚Dunkle Seelen“ macht wieder einmal das, was sonst niemand macht. Wir bringen österreichische Landschaft, Sprache, Kultur und Krimitradition ins TV und in den Stream. Für Österreich, Deutschland und die ganze Welt. Wir zeigen unser Land, wie es ist. Pittoresk und doch mit dunklen Geheimnissen. Die Riahi Brothers erzählen in ‚Dunkle Seelen‘ mit einem brillanten Cast und viel Fingerspitzengefühl eine brisante und sehr aktuelle Geschichte über kollektive Schuld und die Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Salzburg-Landkrimi at its best eben.“

Der Landkrimi „Dunkle Seelen“ ist eine Koproduktion von Gebhardt Productions, ORF und ZDF mit Unterstützung von FISAplus, Filmfonds Austria und Land Salzburg.

Fortsetzung folgt

Auch für weitere ORF-Landkrimi-Spannung ist gesorgt: Noch in diesem Jahr gibt Maya Unger ihre Landkrimi-Ermittlungspremiere an der Seite von Hary Prinz in der Steiermark, wenn sie rund um ein „Steirerbiest“ (24. November, 20.15 Uhr, ORF-1-Premiere) und den „Steirerhass“ (1. Dezember, 20.15 Uhr, ORF-1-Premiere) ermitteln. Ebenfalls bereits abgedreht sind die Fälle „Die Kuh, die weint“ (Kärnten), Götz Spielmanns zweiter Niederösterreich-Film der Reihe mit dem Titel „Der Todesengel“ und mit „Die dritte Rochade des Jonas Horak“ der dritte Vorarlberg-Film von und mit Karl Markovics. Voraussichtlich noch im Oktober 2026 beendet werden die Dreharbeiten zu zwei weiteren Steiermark-Filmen der Erfolgsreihe – „Steirerzwang“ (AT) und „Steirerflucht“ (AT).

ORF-Landkrimis auf ORF ON streamen

Auf ORF ON stehen einige Filme der ORF-Landkrimi-Reihe zum Streamen zur Verfügung.