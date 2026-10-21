- 21.10.2026, 13:00:04
- /
- OTS0131
Termine am 22. Oktober 2026 in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 08.30 Uhr, Pressekonferenz der Wiener FPÖ mit dem Titel „Neue Spieler, altes Spiel: Brisante Details zu den Vergaben der WK Wien“ mit dem Präsidenten der Freiheitlichen Wirtschaft Gerald Zmuegg und FPÖ-Wirtschaftssprecher LAbg. Udo Guggenbichler (1., FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452)
- 09.00 Uhr, 20. Wiener Gemeinderat (1., Rathaus), Livestream auf www.wien.gv.at
(Schluss) red
Rückfragen & Kontakt
Rathauskorrespondenz
Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in
Service für Journalist*innen, Stadtredaktion
Telefon: 01 4000-81081
E-Mail: [email protected]
Website: https://presse.wien.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK