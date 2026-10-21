VPNÖ-Hackl ad SPÖ-Hergovich: Nicht in Texas – sondern in NÖ spielt die Musik

St. Pölten (OTS) -

„Mit einer eigenen Rechenzentrenstrategie haben wir in Niederösterreich Wildwuchs bereits frühzeitig einen Riegel vorgeschoben. Strenge Regeln sichern lokale Mitbestimmung und Entwicklung nur dort, wo die notwendige Infrastruktur vorhanden ist. Das Absurde: Die SPÖ-Landtagsfraktion war im April noch gegen die Gesetzesänderung. Ein halbes Jahr nachdem in Niederösterreich längst die Weichen in der Frage der Rechenzentren gestellt wurden, hat nun auch der SPÖ-Landesparteivorsitzende dieses Thema entdeckt. Hergovich muss keine Rechenzentren in Texas besuchen, um sich eine Strategie abzuschauen. Es reicht einfach ein kurzer Blick in die Rechenzentrenstrategie des Landes Niederösterreich. Landesparteivorsitzender Hergovich: Nicht in Texas – sondern in NÖ spielt die Musik!“, betont Klubobmann Kurt Hackl zur heutigen Pressekonferenz von SPÖ-Landesparteivorsitzenden Hergovich.

Hier ist die NÖ-Rechenzentrenstrategie jederzeit nachzulesen: https://www.noe.gv.at/noe/iNet_Rechenzentren_in_NOe_2026.pdf