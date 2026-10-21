  • 21.10.2026, 12:32:42
  • /
  • OTS0126

Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien: Patientensicherheit hat oberste Priorität

Wien (OTS) - 

„Der ärztliche Beruf ist aufgrund der besonderen Verantwortung für Leben und Gesundheit der Patientinnen und Patienten mit besonders hohen Anforderungen an Qualität, Sorgfalt und fachliche Kompetenz verbunden“, sagt Johannes Steinhart, Präsident der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien. „Deshalb gelten für die ärztliche Berufsausübung selbstverständlich höchste Qualitätsstandards. Ärztinnen und Ärzte sind verpflichtet, diese Standards durch kontinuierliche Qualitätssicherung und Fortbildung einzuhalten und damit die Sicherheit ihrer Patientinnen und Patienten zu gewährleisten.“

Die ärztliche Qualitätssicherung und die Evaluierung der Ordinationen stellen für die Ärzteschaft im niedergelassenen Bereich eine Berufspflicht dar. „Als Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien setzen wir alles daran, dass die festgelegten Qualitätsstandards eingehalten werden,“ versichert Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin und Kurienobfrau der niedergelassenen Ärzte der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien. „Unsere Patientinnen und Patienten müssen sich darauf verlassen können, dass sie eine sichere und qualitativ hochwertige medizinische Versorgung bekommen. Dafür gibt es klare Vorgaben, regelmäßige Überprüfungen und ein konsequentes Vorgehen bei festgestellten Mängeln.“

So gibt es beispielsweise regelmäßige Qualitätssicherungen in den Ordinationen durch die ÖQMED (Österreichische Gesellschaft für Qualitätssicherung & Qualitätsmanagement in der Medizin GmbH). „Dies sollte nicht nur bei Ärztinnen und Ärzten verpflichtend sein, sondern bei allen medizinischen Berufsgruppen“, fordert Kamaleyan-Schmied.

Im Jahr 2026 findet in Wien zudem die turnusmäßige Qualitätsevaluierung der ärztlichen Ordinationen und Gruppenpraxen statt. Diese Überprüfung findet österreichweit in den einzelnen Bundesländern im Rahmen eines fünfjährigen Evaluierungszyklus statt. Dabei wird überprüft, ob die erfassten Ordinationen und Gruppenpraxen die gesetzlich vorgeschriebenen Qualitätskriterien erfüllen.

Im Zusammenhang mit dem bekannt gewordenen Fall in Wien-Favoriten hält Steinhart fest: „Der betreffenden Person wurde bereits vor mehr als zehn Jahren die Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen Berufs entzogen.“ Die Kammer unterstreicht in diesem Zusammenhang, dass es sich also ausdrücklich nicht um eine ärztliche Ordination gehandelt hat.

„Gesundheit ist unser wichtigstes Gut und sollte ausschließlich von hochqualifizierten Medizinerinnen und Medizinern behandelt werden, die auch mit Komplikationen und besonderen Herausforderungen umgehen können“, sagt Kamaleyan-Schmied. Im Zweifelsfall rät sie Patientinnen und Patienten zu überprüfen, ob es sich tatsächlich um eine ärztliche Ordination handelt. Dafür stehen mehrere offizielle Verzeichnisse zur Verfügung.

1. Praxisplan der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien: Listet ausschließlich registrierte Ärztinnen und Ärzte mit gültiger Berufsausübungsbewilligung. www.praxisplan.at

2. Ärzteliste der Österreichischen Ärztekammer: Österreichweites Verzeichnis aller zur Berufsausübung berechtigten Ärztinnen und Ärzte. www.aerzteliste-online.at

3. Suchverzeichnis für ästhetische Operationen: Übersicht aller Ärztinnen und Ärzte, die zur Durchführung ästhetischer Eingriffe berechtigt sind. www.aerztekammer.at/aesthetische-operationen-suche

Rückfragen & Kontakt

Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien
Mag. Katharina Hemmelmair
Telefon: 06649697506
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NAW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien

Rückfragen & Kontakt

Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien
Mag. Katharina Hemmelmair
Telefon: 06649697506
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright