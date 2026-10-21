  • 21.10.2026, 12:28:32
  • /
  • OTS0124

Rezaei (SPÖ): „Wir bekämpfen die Armut, nicht die Armen!“

Wien sichert soziale Leistungen auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ab.

Unser sozialdemokratischer Kompass ist klar ausgerichtet: auf soziale Verantwortung und wirtschaftliche Vernunft. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten müssen wir dafür sorgen, dass der Wiener Sozialstaat auch für kommende Generationen stark bleibt

SPÖ-Gemeinderätin Alexandra Rezaei

1/3
Wien (OTS) - 

„Unser sozialdemokratischer Kompass ist klar ausgerichtet: auf soziale Verantwortung und wirtschaftliche Vernunft. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten müssen wir dafür sorgen, dass der Wiener Sozialstaat auch für kommende Generationen stark bleibt“, betonte SPÖ-Gemeinderätin Alexandra Rezaei in der heutigen Aktuellen Stunde des Wiener Gemeinderats.

Die finanziellen Herausforderungen seien unbestritten. "Pandemie, Energiekrise und Rekordinflation haben öffentliche Haushalte europaweit unter Druck gesetzt. Gleichzeitig muss eine wachsende Millionenstadt weiterhin in Gesundheit, Pflege, Bildung und leistbares Wohnen investieren. Niemand spart gerne. Aber verantwortungsvolle Politik bedeutet, die öffentlichen Finanzen zu stabilisieren und gleichzeitig jene Leistungen zu sichern, auf die sich die Wiener*innen verlassen können“, so Rezaei.

Dass Wien weiterhin auf soziale Sicherheit setzt, zeigen die Zahlen. so sind die Mittel für Pflege, Behindertenhilfe, Wohnungslosenhilfe und weitere Leistungen des Fonds Soziales Wien in den vergangenen fünf Jahren um rund 700 Millionen Euro gestiegen. Gemeinsam mit rund 170 Partnerorganisationen unterstützt der FSW jährlich fast 140.000 Menschen. Auch in die Pflegeinfrastruktur wird mit den Neubauten der Häuser Haidehof und Maria Jacobi weiter investiert. Zusätzlich stehen in Wien im Rahmen des Winterpakets mehr als 1.000 Plätze für wohnungslose Menschen zur Verfügung.

„Wer jede notwendige Konsolidierungsmaßnahme grundsätzlich ablehnt, gefährdet langfristig genau jene Angebote, die Familien, ältere Menschen und Menschen mit niedrigen Einkommen dringend brauchen“, stellte Rezaei klar.

Abschließend betonte die SPÖ-Gemeinderätin: „Wien steht für Zusammenhalt und Solidarität. Wir bekämpfen die Armut, nicht die Armen. Und wir übernehmen Verantwortung dafür, dass unsere Stadt auch in Zukunft eine der lebenswertesten Städte der Welt bleibt.“

Rückfragen & Kontakt

Landtags- und Gemeinderatsklub der SPÖ
Gwendolin Melchart, MA
Medien & Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: +43 66488461881
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | DS1

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

SPÖ Wien Rathausklub

Rückfragen & Kontakt

Landtags- und Gemeinderatsklub der SPÖ
Gwendolin Melchart, MA
Medien & Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: +43 66488461881
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright