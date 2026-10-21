Rezaei (SPÖ): „Wir bekämpfen die Armut, nicht die Armen!“

Wien (OTS) -

„Unser sozialdemokratischer Kompass ist klar ausgerichtet: auf soziale Verantwortung und wirtschaftliche Vernunft. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten müssen wir dafür sorgen, dass der Wiener Sozialstaat auch für kommende Generationen stark bleibt“ , betonte SPÖ-Gemeinderätin Alexandra Rezaei in der heutigen Aktuellen Stunde des Wiener Gemeinderats.

Die finanziellen Herausforderungen seien unbestritten. "Pandemie, Energiekrise und Rekordinflation haben öffentliche Haushalte europaweit unter Druck gesetzt. Gleichzeitig muss eine wachsende Millionenstadt weiterhin in Gesundheit, Pflege, Bildung und leistbares Wohnen investieren. Niemand spart gerne. Aber verantwortungsvolle Politik bedeutet, die öffentlichen Finanzen zu stabilisieren und gleichzeitig jene Leistungen zu sichern, auf die sich die Wiener*innen verlassen können“ , so Rezaei.

Dass Wien weiterhin auf soziale Sicherheit setzt, zeigen die Zahlen. so sind die Mittel für Pflege, Behindertenhilfe, Wohnungslosenhilfe und weitere Leistungen des Fonds Soziales Wien in den vergangenen fünf Jahren um rund 700 Millionen Euro gestiegen. Gemeinsam mit rund 170 Partnerorganisationen unterstützt der FSW jährlich fast 140.000 Menschen. Auch in die Pflegeinfrastruktur wird mit den Neubauten der Häuser Haidehof und Maria Jacobi weiter investiert. Zusätzlich stehen in Wien im Rahmen des Winterpakets mehr als 1.000 Plätze für wohnungslose Menschen zur Verfügung.

„Wer jede notwendige Konsolidierungsmaßnahme grundsätzlich ablehnt, gefährdet langfristig genau jene Angebote, die Familien, ältere Menschen und Menschen mit niedrigen Einkommen dringend brauchen“ , stellte Rezaei klar.

Abschließend betonte die SPÖ-Gemeinderätin: „Wien steht für Zusammenhalt und Solidarität. Wir bekämpfen die Armut, nicht die Armen. Und wir übernehmen Verantwortung dafür, dass unsere Stadt auch in Zukunft eine der lebenswertesten Städte der Welt bleibt.“