Marktamt: Allerheiligenmärkte starten am 24. Oktober in Wien

Wien (OTS) -

Rechtzeitig vor Allerheiligen eröffnet das Marktamt wieder die Wiener Allerheiligenmärkte. Von 24. Oktober bis einschließlich 2. November können Besucher*innen bei insgesamt 176 Ständen vor 21 Wiener Friedhöfen alles für die traditionelle Grabpflege erwerben. Das Angebot reicht von Blumen, Kränzen und Buketts über Vasen und Kerzen bis hin zu verpackter Blumenerde und einfachen Geräten für die Grabpflege. Die Verkaufsstände haben täglich von 7 bis 18 Uhr geöffnet.

Allerheiligenmärkte bei 21 Wiener Friedhöfen

Die Märkte befinden sich bei folgenden Friedhöfen:

Oberlaaer Friedhof, Wiener Zentralfriedhof, Simmeringer Friedhof, Meidlinger Friedhof, Südwestfriedhof, Hietzinger Friedhof, Friedhof Ober-St. Veit, Baumgartner Friedhof, Penzinger Friedhof, Hütteldorfer Friedhof, Ottakringer Friedhof, Hernalser Friedhof, Stammersdorfer Friedhof, Jedleseer Friedhof, Groß-Jedlersdorfer Friedhof, Stadlauer Friedhof, Asperner Friedhof, Inzersdorfer Friedhof, Friedhof Mauer, Liesinger Friedhof und Atzgersdorfer Friedhof.

„Allerheiligen ist für viele Wiener*innen mit dem Besuch der Gräber ihrer Angehörigen verbunden. Die Allerheiligenmärkte leisten dabei einen wichtigen Beitrag: Sie bieten eine vielfältige Auswahl an Blumen und Grabschmuck direkt vor den Friedhöfen. Für die Standbetreiber*innen und das Marktamt bedeutet diese Zeit intensive Vorbereitung, damit die Besucher*innen ein passendes Angebot vorfinden“, erklärt Christian Seiringer, stellvertretender Leiter Marktamt.

Informationen und Auskünfte

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter 01 4000 8090. Das Marktamts-Telefon ist von Montag bis Freitag zwischen 7:30 und 15:30 Uhr erreichbar.