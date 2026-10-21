More im KunstHausWien

Wien (OTS) -

Renata Poljaks Einzelausstellung More eröffnet am 12.11.2026 den zweijährigen Ausstellungszyklus Aqua – Water in Motion der neuen Chefkuratorin Başak Şenova. Eröffnung am 11. November im Rahmen der vienna art week 2026.



Alles beginnt auf einer Insel und endet auf einer anderen. Dazwischen liegt das Meer: Es trennt und verbindet zugleich diejenigen, die aufbrechen, und diejenigen, die zurückbleiben und warten: Mit More der Künstlerin Renata Poljak widmet sich das KunstHausWien, ein Museum der Wien Holding, von 12. November 2026 bis 14. März 2027 im Projektraum Garage dem Meer als Symbol des Aufbruchs und der Sehnsucht nach etwas jenseits des Bestehenden. Die von der neuen Chefkuratorin Başak Şenova kuratierte Einzelausstellung gibt einen ersten Einblick in den zweijährigen Ausstellungszyklus des Museums, Aqua – Water in Motion. Das Gesamtprogramm wird im Jänner 2027 präsentiert.

Das Meer zwischen Aufbruch, Sehnsucht und Hoffnung

Die Ausstellung More zeigt ein Werkensemble, in dem das Meer Inseln, Leben, ökologische Katastrophen und Hoffnungen auf eine bessere Zukunft miteinander verbindet. Renata Poljak verknüpft darin ihre persönliche Familiengeschichte des Aufbruchs mit umfassenderen Geschichten von Migration und Vertreibung der Gegenwart.



Ausgangspunkt bildet die Neonskulptur more, more, more. Der Titel ist ein Wortspiel: „More“ ist das kroatische Wort für „Meer“, aber auch für „Last“ und steht zudem für das englische Wort für „mehr“. Poljaks Urgroßvater ging getrieben von der Dürre auf seiner Heimatinsel Brač auf der Suche nach Arbeit nach Chile. Ihre Urgroßmutter blieb zurück und wartete auf ihren Ehemann, der – wie viele der Männer, die fortgingen – nie zurückkehrte.



Die Spannung zwischen Aufbruch und Warten, Verlust und Hoffnung setzt sich in Poljaks Filmen fort: In Partenza (2016) verbindet sie die Geschichte der Migration von den kroatischen Inseln zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit heutigen Flucht- und Migrationsbewegungen über das Meer. In Yet Another Departure (2018) trifft persönliche Erinnerung auf politische Geschichte: Seit einem Jahrhundert blickt eine Frau auf das Meer und wartet auf ihren Ehemann. Im Laufe der Jahre hat sie fünf verschiedene politische Regime erlebt. Der Film Porvenir (2020) führt in die chilenische Siedlung Porvenir – spanisch für „Zukunft“ – in Feuerland, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts von kroatischen Einwander*innen gegründet wurde. Vier Fotocollagen aus der Serie Partenza (2016–2026) führen die Erzählung von Porvenir weiter und eröffnen zusätzliche Perspektiven auf die Themen Migration, Erinnerung und Zugehörigkeit.

Über die Künstlerin

Renata Poljak ist bildende Künstlerin und Filmemacherin aus Kroatien. Ihre künstlerische Praxis umfasst Film, Video, Fotografie, Installation, Zeichnung und Neon. In ihren Arbeiten verbindet sie oft dokumentarisches Material mit inszenierten, fiktionalen Elementen. Im Zentrum stehen dabei Themen wie Erinnerung, Migration und Vertreibung sowie soziale Folgen von Kriegen, sozialen und politischen Umbrüchen, speziell im ehemaligen Jugoslawien.

Termine

Presseführung: 11. November 2026, 18 Uhr

Eröffnung: 11. November 2026, 19 Uhr, im Rahmen der vienna art week 2026

Jahrespressekonferenz des KunstHausWien: 27. Jänner 2027, 10 Uhr

Begleitend zur Ausstellung findet am 1. März 2027 ein Gespräch zwischen der Künstlerin Renata Poljak, der Kuratorin Başak Şenova sowie Branko Franceschi, dem Direktor des Nationalmuseums für Moderne Kunst in Zagreb und langjährigen Wegbegleiter von Poljak und Şenova, statt.

Die Ausstellung ist von 12. November 2026 bis 14. März 2027 bei freiem Eintritt im Projektraum Garage des KunstHausWien zu sehen.



Nähere Informationen HIER (Renata Poljak | KunstHausWien — Museum Hundertwasser)

Pressefoto:

Das Foto zur Aussendung ist im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungenabrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.