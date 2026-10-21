GÖD: Wer an der Bildung spart, spart an der Zukunft

Wien (OTS) -

Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) warnt vor Einsparungsplänen im Bereich der österreichischen Universitäten.

Wer an der Bildung spart, spart an der Zukunft. Für die GÖD ist klar, dass Budgetkonsolidierung nicht auf dem Rücken der Beschäftigten erfolgen darf. Es kann nicht sein, dass die geforderten Einsparungen zu einer Verschlechterung der Situation der Bediensteten an den Universitäten führen. Die Kolleginnen und Kollegen an den Universitäten haben bereits in den vergangenen Jahren erhebliche Belastungen und Einsparungen mitgetragen. Weitere Kürzungen zulasten des Personals werden von der GÖD entschieden abgelehnt.

Die GÖD fordert erneut eine vollständige Offenlegung der geplanten Einsparungsmaßnahmen seitens des Bundes und der Universitäten. Ebenso brauche es eine transparente Darstellung der finanziellen Möglichkeiten der einzelnen Universitäten, der Personalentwicklung der vergangenen Jahre sowie eine gerechte Verteilung der verfügbaren Mittel.

Die GÖD unterstützt daher die geplante Protestkundgebung am 22. Oktober in Wien.