ÖVP – Figl: Mehr Freiheit für die Wirtschaft bei den Öffnungszeiten

Wien (OTS) -

„Laut einer neuen Studie spricht sich mehr als die Hälfte der Wienerinnen und Wiener für eine Sonntagsöffnung aus. Die SPÖ-Neos-Stadtregierung darf dies nicht länger ignorieren. Übrigens spricht sich auch Neos-Staatssekretär Schellhorn für liberalere Öffnungszeiten aus – aber mit den Neos in der Wiener Stadtregierung ist dies dennoch weiterhin nicht möglich. Wien ist eine internationale Metropole und braucht Rahmenbedingungen, die den Bedürfnissen der Bevölkerung und den Anforderungen eines modernen Wirtschaftsstandorts gerecht werden“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Markus Figl, zu den aktuellen Ergebnissen einer Untersuchung des Instituts für Handel, Absatz und Marketing (IHaM) der Johannes Kepler Universität Linz.

Die Wiener Volkspartei fordert seit Längerem eine Sonntagsöffnung in Tourismuszonen unter Einbindung der Sozialpartner. „Es geht nicht darum, Geschäfte zur Sonntagsöffnung zu verpflichten, sondern Betrieben mehr Entscheidungsfreiheit zu ermöglichen und gleichzeitig den Wienerinnen und Wienern zusätzliche Einkaufsmöglichkeiten zu bieten“, so Figl.

Während in anderen Bundesländern bereits Tourismuszonen mit besonderen Öffnungszeiten bestehen, fehlen entsprechende Regelungen in Wien bislang. Die Neos stimmten bei 18 ÖVP-Anträgen zu diesem Thema stets dagegen. „Gerade eine Metropole wie Wien muss sich die Frage stellen, ob die bestehenden Regelungen noch zeitgemäß sind. SPÖ und Neos sind gefordert, Lösungen zu präsentieren. Speziell die Neos müssen sich in der Stadtregierung endlich durchsetzen“, so Figl abschließend.