„Tracks to the Future“ machte auf dem Weg von Duisburg nach China in Wien seinen ersten Halt

Wien (OTS) -

Zentralasien und China stehen im Zentrum der Reise von „Tracks to the Future“. Einem Zug, der am 18. Oktober in Duisburg gestartet ist und jetzt in Wien seine erste Station gemacht hat. Ziel der Reise, die weiter über Belgrad nach Istanbul, und schließlich über Zentralasien – mit 4 Stationen – nach China – mit weiteren vier Stationen – führt, ist die Stadt Xi'an. Eine 18-tägige und über 11.000 Kilometer lange Reise, die viele bedeutende Städte an dieser gigantischen Bahnstrecke als „Vernetzungs-Stationen“ nutzt. Konzipiert wurde das Projekt von Jovanka Porsche und der von ihr gegründeten Organisation Global Neighbours. An Bord des Zuges kommen interdisziplinäre Teams und Experten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft zusammen und verwandeln es „in ein bewegtes Labor – einen Motor für neue Ideen und ein lebendiges Forum für die Entwicklung von Politik“, wir es von den Organisatoren heißt. Man wolle wichtige Brücken zwischen Europa und China schaffen, wo Handel, Kultur und Ideen sich seit Jahrhunderten kreuzen.

Einen ersten Höhepunkt erfuhr die Reise bereits bei ihrer ersten Station in Wien. Hier wurde eine Delegation von Mitreisenden von Bürgermeister Michael Ludwig im Wiener Rathaus empfangen. Der Stadtchef betonte dabei die Bedeutung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Heute ist Wien nicht nur einziger UN-Hauptsitz in der Europäischen Union, sondern auch Standort von über 40 internationalen Organisationen (IAEO, UNIDO, OSZE, OPEC etc.) sowie 130 diplomatischen Vertretungen. Und unter dem Dach des PaN (Partner aller Nationen) versammeln sich hier knapp 130 internationale Freundschaftsgesellschaften. Der Bürgermeister hob auch hervor, dass Wien im Rahmen des World Cities Summit in Singapur mit dem Lee Kuan Yew World City Prize ausgezeichnet wurde. Er würdigt herausragende Leistungen bei der Entwicklung lebenswerter, dynamischer und nachhaltiger Städte. Und im vergangenen Jahr habe genau jener World Cities Summit in Wien stattgefunden. Mehr als 100 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und kommunale Entscheidungsträgerinnen und -träger aus rund 50 Städten weltweit sind 2025 zum Mayors Forum ins Wiener Rathaus gekommen.

Die Vernetzung und der Austausch stehe auch bei der Initiative „Tracks to the Future“ im Zentrum. „Ich sehe dieses Projekt einer städteverbindenden rollenden Denkfabrik als einen wichtigen Beitrag, neue globale Kooperationen, die für uns alle überlebenswichtig geworden sind, voranzutreiben. Gerade jetzt – wo alte Konflikte aufbrechen und Handelsströme versiegen – ist es an der Zeit, wieder `Gleise´ und `Schienen´ zu legen – Gleise, die in eine gute Zukunft unserer Städte führen“, so Bürgermeister Michael Ludwig im Rahmen des Empfangs, an dem unter anderem auch Bundespräsident a.D. Heinz Fischer, Bundeskanzler a.D. Christian Kern und der Vizekanzler a.D. der Bunderepublik Deutschland Philipp Rösler teilnahmen.